«Love is not tourism»: Франция разрешит въезд разлученным из-за коронавируса влюбленным.

Министерство иностранных дел Франции объявило, что в скорейшем времени выдаст разрешения на въезд в страну иностранным гражданам, имеющим партнеров во Франции, но не состоящим в официальном браке.

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С момента начала пандемии коронавируса сотни влюбленных пар не могут воссоединиться из-за закрытия границ. Это дало начало международной кампании «Love is not tourism» в соцсетях, участники которой – интернациональные пары – уже многие месяцы не могут увидеться друг с другом.

После снятия карантина Франция постепенно открыла границы со странами Евросоюза и другими государствами, но большинству иностранцев въезд в страну остается запрещен. И если члены семей могут воспользоваться процедурой репатриации, чтобы увидеть своих родственников во Франции, то незарегистрированным в браке парам это было в принципе невозможно.

С середины августа французский МИД объявил, что начинает принимать запросы на въезд в страну для воссоединения с партнером. Однако трудность процедуры выдачи разрешения на въезд заключается в том, что без официальной регистрации брака очень трудно доказать, что такой «гражданский брак» не является фиктивным. Для этого, как рассказал France-Presse источник министерства, необходимо предъявить доказательства длительного знакомства или предъявить документы о предыдущих приездах во Францию.

Первые разрешения на въезд будут выданы на следующей неделе, заверили France-Presse в МИД Франции.

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