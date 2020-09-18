Еще двух представителей чеченской общины задержали по делу о беспорядках в Дижоне. Об этом стало известно в пятницу, 18 сентября, из сообщения французской прокуратуры.

Реклама Читать далее

Мужчин задержали в пригородах Лиона и Парижа. При этом агентство France-Presse передает, что один из задержанных проживал в Ницце, а другой — в городе Доль в департаменте Юра. Следователи проводят в отношении мужчин проверку в связи с предполагаемым участием в преступном сообществе и насилием с отягчающими обстоятельствами.

Сообщается, что по так называемому дижонскому делу им может грозить до 10 лет тюрьмы за участие в преступном сообществе, планирование беспорядков, нанесение ущерба и применение насилия на этнической, национальной или расовой почве, а также использование оружия. Телеканал France 3 передает, что представитель чеченской общины из Ниццы не имеет судимостей, однако находился под наблюдением полиции, а житель Доля имеет семь давних судимостей за различные правонарушения.

Также по делу об июньских беспорядках в Дижоне проходят еще девять человек.

Столкновения между представителями чеченской и магрибинской общин в Дижоне произошли в середине июня. По данным французских СМИ, в город на востоке Франции приехали представители чеченской диаспоры со всей страны. По их словам, конфликт произошел после того, как местные наркодилеры избили 16-летнего чеченца. Отец подростка рассказал журналистам, что произошедшее никак не связано с наркотрафиком, а его семья не просила помощи от представителей чеченской общины. Беспорядки не утихали несколько ночей подряд.

МВД Франции пообещало жесткий ответ: в Дижоне прошли многочисленные полицейские операции, в ходе которых ряд лиц был задержан, также были изъяты наркотические вещества и оружие.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться