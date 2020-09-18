Во Франции установлен суточный рекорд числа положительных тестов на COVID-19

За прошедшие сутки во Франции выявили более 13 тысяч случаев заражения новых коронавирусом, сообщило вечером в пятницу, 18 сентября санитарное агентство Минздрава Santé Publique France. Это рекордное суточное число положительных тестов на COVID-19 после снятия в стране всеобщего карантина.

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За последние сутки во Франции выявили еще 13 215 случаев заражения COVID-19. Это новый рекорд и самый большой суточный показатель с момента снятия в стране всеобщего строгого карантина в мае месяце. Накануне — в четверг — во французских лабораториях 10 593 тестов на коронавирус дали положительный результат (предыдущий суточный рекорд). В среду сообщали о менее чем 9800 новых случаях заражения. Во вторник — о 7852 случаях.

Среди европейских стран Франция занимает второе место по числу выявленных с начала эпидемии случаев коронавирусной инфекции — почти 429 тысяч. На первом месте Испания — почти 626 000 случаев заражения. Сейчас во Франции проводят 1,3 миллиона PCR-тестов на коронавирус в неделю. 5,4% из них оказываются положительными (этот показатель остается стабильным в последнее время).

Во французских больницах с диагнозом COVID-19 находится сейчас 5800 пациентов. В течение последних семи дней в больницы с коронавирусом попало 3626 человек (850 за прошедшие сутки). В отделениях реанимации находится 820 человек. За последнюю неделю интенсивная терапия потребовалась 570 новым пациентам с коронавирусной инфекцией в тяжелой форме.

С начала эпидемии число умерших от последствий COVID-19 составило уже 31 249 человек. На этой неделе ежедневно в больницах регистрировали от 34 до 50 летальных исходов заболевания.

89 школ во Франции закрыто из-за коронавируса

За последнюю неделю коронавирусная инфекция была выявлена у 5000 учеников французских школ, сообщило в 18 сентября министерство образования страны. Вспышки эпидемии привели к закрытию уже 89 учебных заведений (76 начальных школ, пяти — средних, а также восьми лицеев). За неделю коронавирус был выявлен у 1300 работников школ.

Во французских школах — 12,4 миллиона школьников. В стране 61500 средних учебных заведений, в которых работает почти 1,2 миллиона взрослых.

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