Во Франции зафиксировали новый рекорд подтвержденных случаев COVID-19 за сутки

Во Франции за 24 часа зафиксировали 13 498 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Об этом в субботу, 19 сентября, заявили в санитарном агентстве Министерства здравоохранения Santé Publique France. Речь идет о рекордном росте числа зараженных коронавирусом за сутки с начала эпидемии.

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За последние сутки во французском Минздраве отчитались о 26 новых жертвах эпидемии коронавируса.

Накануне в пятницу, 18 сентября, власти также сообщили о рекордном количестве положительных тестов на COVID-19. Тогда за 24 часа коронавирус подтвердился у 13 215 человек. В субботу тесты на коронавирус оказались положительными в 5,6% случаев — на 0,2% больше, чем день назад.

В разгар пандемии коронавируса ежедневно во Франции власти сообщали о меньшем числе подтвержденных случаев COVID-19, чем в середине сентября. Однако говорить о том, что сейчас в стране COVID-19 заразились больше человек, чем весной, нельзя: за полгода Франция увеличила число проводимых тестов до миллиона в неделю. В апреле эта цифра достигала 160 тысяч.

Всего с начала пандемии COVID-19 во Франции выявили более 430 тысяч случаев COVID-19. Жертвами эпидемии стали более 31 тысячи человек.

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