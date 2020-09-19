Пациенты с COVID-19 заняли 20% коек в реанимации в парижском регионе

По мнению специалистов, в ближайшие дни ситуация с COVID-19 во Франции может ухудшиться

Пациенты, у которых подтвердили коронавирус, сейчас занимают 20% больничных коек в отделениях реанимации в парижском регионе Иль-де-Франс. Об этом в субботу, 19 сентября, заявил глава регионального агентства здравоохранения (ARS) Орельян Руссо в эфире радиостанции Europe 1. Всего в Париже и пригородах в отделениях интенсивной терапии находятся 250 человек с COVID-19. По мнению специалиста, в течение трех недель эта цифра может значительно вырасти.

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По словам Орельяна Руссо, за последние 24 часа в регионе в реанимацию попали 27 человек с коронавирусом. Глава ARS отметил, что число больных, нуждающихся в интенсивной терапии, будет расти в течение «двух-трех недель», а нагрузка на больницы увеличится.

Представитель регионального агентства здравоохранения уверен, что сейчас французские больницы готовы к росту заболеваемости COVID-19 лучше, чем весной. «Приоритет в реанимации отдается больным, которые находятся в тяжелом состоянии», — заявил Руссо, добавив, что теперь пациентов с коронавирусом быстрее переводят из отделений интенсивной терапии.

Всего во Франции в реанимации, согласно официальным данным, за неделю попали 593 пациента с коронавирусом. Как отмечает Le Monde, за последние три дня число пациентов, переведенных в отделение интенсивной терапии, выросло на 3%, а 18 сентября этот показатель достиг ста человек.

Сейчас во Франции количество больных с COVID-19, попадающих в реанимацию за день, примерно в семь раз ниже, чем в разгар пандемии (1 апреля власти сообщили о 700 новых пациентах с коронавирусом в реанимации). Однако в августе этот показатель редко превышал 30 человек, и новые данные вызывают беспокойство французских врачей.

С начала эпидемии от COVID-19 во Франции скончались более 31 тысячи человек. На этой неделе власти сообщили о 123 жертвах коронавируса за одни сутки, но после уточнили, что такой высокий показатель связан с длительной обработкой статистических данных и учетом пациентов, погибших от COVID-19 еще несколько недель назад. За последние семь дней ежедневно во французских больницах фиксировали от 30 до 50 летальных исходов COVID-19.

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