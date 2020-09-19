Юг Франции накрыла волна паводков

Юг Франции в субботу, 19 сентября, накрыла рекордная волна паводков после сильных гроз. Как сообщает Meteo-France, «красный» уровень метеорологической опасности ввели в департаменте Гар региона Окситания. Там высота воды в реках, согласно данным властей, поднялась на 500 миллиметров — ранее похожие данные фиксировали в ноябре 2014 года. Тогда в результате наводнений погибли пять человек.

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Как видно на кадрах из городов департамента Гар, река Гардон, вышедшая из берегов, затопила улицы и нижние этажи жилых домов. По меньшей мере один грузовик унесло потоком воды.

Власти советуют жителям не пользоваться личным автомобильным транспортом и ограничить свои перемещения. Спасатели провели две спасательные операции с помощью вертолета. По данным руководства пожарной службы департамента, один автомобилист пропал без вести.

Arrivée de la crue à #Anduze dans le #Gard comme une vague 😨



Crédit vidéo : @MeteoLanguedoc pic.twitter.com/ziv3asKjf2 — Météo Languedoc (@MeteoLanguedoc) September 19, 2020

Как отмечает Meteo France, оранжевый уровень опасности введен в пяти департаментах средиземноморского побережья Франции. В их числе — Приморские Альпы и Вар.

Сильные грозы на юге Франции начались в субботу утром. По сообщениям метеорологов, в некоторых городах за короткое время может выпасть до 450 миллиметров осадков, а дожди продолжатся до вечера. Префект Гара Дидье Лога назвал паводки одними из самых серьезных за последние годы и призвал местных жителей готовиться ко второй волне наводнений.

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