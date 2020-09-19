Перейти к основному контенту
#Беларусь
#Навальный
Россия
Франция
Украина
Стиль Жизни
Подкасты

Юг Франции накрыла волна паводков

Опубликовано:

Вертолет французской спасательной медицинской службы (SAMU) (архивное фото)
Вертолет французской спасательной медицинской службы (SAMU) (архивное фото) AFP - GUILLAUME SOUVANT
RFI
2 мин

Юг Франции в субботу, 19 сентября, накрыла рекордная волна паводков после сильных гроз. Как сообщает Meteo-France, «красный» уровень метеорологической опасности ввели в департаменте Гар региона Окситания. Там высота воды в реках, согласно данным властей, поднялась на 500 миллиметров — ранее похожие данные фиксировали в ноябре 2014 года. Тогда в результате наводнений погибли пять человек.

Реклама

Как видно на кадрах из городов департамента Гар, река Гардон, вышедшая из берегов, затопила улицы и нижние этажи жилых домов. По меньшей мере один грузовик унесло потоком воды.

Власти советуют жителям не пользоваться личным автомобильным транспортом и ограничить свои перемещения. Спасатели провели две спасательные операции с помощью вертолета. По данным руководства пожарной службы департамента, один автомобилист пропал без вести.

Как отмечает Meteo France, оранжевый уровень опасности введен в пяти департаментах средиземноморского побережья Франции. В их числе — Приморские Альпы и Вар.

Сильные грозы на юге Франции начались в субботу утром. По сообщениям метеорологов, в некоторых городах за короткое время может выпасть до 450 миллиметров осадков, а дожди продолжатся до вечера. Префект Гара Дидье Лога назвал паводки одними из самых серьезных за последние годы и призвал местных жителей готовиться ко второй волне наводнений.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI

Скачайте приложение RFI и следите за международными новостями

Страница не найдена

Запрошенный вами контент более не доступен или не существует.