Наводнение на юге Франции: один человек пропал без вести

Последствия наводнения в городке Андуз в департаменте Гар, на берегу реки Гардон.

На юге Франции в департаментах Гар и Эро приступили к ликвидации последствий паводка, пик которого пришелся на субботу, 19 сентября. От стихии пострадали несколько населенных пунктов, жители которых остались без доступа к питьевой воде. Один человек числится пропавшим без вести.

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Причиной паводка стали проливные дожди, которые шли в регионе Окситании всю субботу. В результате из берегов вышли реки Эро и Гардон. Подтопленными оказались несколько населенных пунктов в руслах этих рек. Сообщается об одном пропавшем без вести. Водой унесло в реку машину вместе с автомобилистом.

Без электричества остались 1,6 тысячи домов. Десятки дорог были затоплены, в результате чего несколько населенных пунктов оказались недоступны для доставки продовольствия. В спасательных работах задействованы вертолеты, были эвакуированы около 400 местных жителей, чьи дома попали в зону затопления.

В воскресенье в регион должны прибыть министр экологии Барбара Помпили и глава МВД Жеральд Дарманен. Спасатели доставляют питьевую воду в пострадавшие от паводка деревни. В ночь на воскресенье уровень воды снизился и «Метео Франс» отменила «красный» и «оранжевый» уровень опасности в департаменте Гар.

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