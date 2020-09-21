Свадьба на юге Франции завершилась поджогом восьми машин.

Во французском городке Брон, близ Лиона, полиции пришлось применить слезоточивый газ, чтобы утихомирить приглашенных на свадьбу гостей.

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Мэр города Брон был вынужден вызвать полицию в субботу, 19 сентября, после того как толпа из 70 гостей попыталась проникнуть в здание мэрии, где проходило бракосочетание. Гости были недовольны тем, что им запретили войти в здание, где находились молодожены, их родители и свидетели. Решение на запрет вынес сам мэр, мотивируя его мерами борьбы против эпидемии коронавируса.

Как указал позже сам городской глава Жереми Брео, новобрачные опоздали на церемонию на полчаса, устроив на улицах «городское родео на многолитражных автомобилях». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Чтобы успокоить пытающихся прорваться в здание гостей, работники мэрии вызвали сначала муниципальную полицию, а затем силы МВД. Последним пришлось применить слезоточивый газ, после чего гости разошлись.

Как сообщает местное издание Le Progres, сопротивление полиции приглашенные на свадьбу объяснили тем, что во время бракосочетания невесте, ее матери и будущей свекрови стало плохо в здании мэрии. Тем не менее, церемония завершилась, а трое полицейских подали жалобы на оскорбления.

Согласно информации местного телеканала France 3-Auvergne-Rhone-Alpes, в ночь на воскресенье в коммуне Брон происходили беспорядки, было сожжено восемь машин. Как передает Le Progres, прибывшие на место беспорядков полицейские увидели баррикады и подожженные мусорные баки. Участники беспорядков набрасывались на боровшихся с огнем пожарных. В полицейских они бросали различные предметы, в ответ полиция применила резиновые пули и слезоточивые гранаты. Эти беспорядки издание связывает с инцидентом у здания мэрии.

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