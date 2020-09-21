COVID-19: во французских школах смягчат санитарные ограничения

Со вторника, 22 сентября, во французских школах вступит в силу новый санитарный протокол. Ожидается, что в учебных заведениях будут ослаблены ограничения, введенные на фоне пандемии COVID-19.

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Решению ввести более мягкий санитарный протокол в школах предшествовала публикация в четверг, 17 сентября, доклада Высшего совета общественного здравоохранения. Эксперты совета пришли к выводу, что вероятность передачи вируса от ребенка к ребенку и от ребенка ко взрослому значительно ниже, чем от взрослого к взрослому или от взрослого к ребенку. И даже в случае заражения дети переносят коронавирусную инфекцию в легкой или вовсе бессимптомной форме, не подвергая серьезному риску окружающих.

Предполагается, что с введением нового санитарного протокола в случае, если у одного из учеников в классе выявят вирус, он должен отправиться на недельный карантин, однако другие ученики, находившиеся с ним в контакте, смогут продолжать очные занятия. Уроки могут быть отменены, если подтвердится как минимум три случая заражения COVID-19 в одном классе, а особая медицинская комиссия сочтет их достаточно серьезными и потенциально опасными. По новым правилам смогут продолжать работу и учителя, бывшие в контакте с заразившимся ребенком, если они постоянно находились при нем в защитной маске.

Ранее класс могли распустить по домам после выявления лишь одного случая коронавирусной инфекции. Также медицинская комиссия по мере необходимости будет формировать список учеников, которым следует отправиться на семидневный карантин. Если в течение недели у них не проявятся симптомы COVID-19, они смогут вернуться к занятиям. Сдавать тест на коронавирус при этом не требуется. Если появятся симптомы, прежде чем вновь отправить ребенка в школу, родители должны будут предоставить письменную справку, подтверждающую факт медицинского осмотра и врачебное заключение о том, что проведение теста не требуется. Учителя и другие сотрудники учебных заведений, оказавшиеся по решению комиссии на карантине, для возвращения к работе должны предоставить отрицательный результат теста, сданного после 7 дней изоляции.

Объявление о смягчении санитарных ограничениях в учебных заведениях вызвало критику среди родителей и преподавателей, обеспокоенных общим ростом числа случаев заражения коронавирусом в стране. По данным министерства здравоохранения Франции, за воскресенье, 20 сентября, в стране выявлено 10 569 случаев заражения коронавирусом. Это меньше, чем накануне, однако министерство предупреждает, что цифра не окончательная, так как в воскресенье закрыто большинство проводящих тесты на COVID-19 лабораторий. Субботние данные — почти 13 500 положительных тестов за сутки.

По данным AFP, в настоящее время 89 из почти 62 тысяч учебных заведений во Франции закрыты из-за распространения коронавирусной инфекции, около 2 тысяч классов находятся на карантине.

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