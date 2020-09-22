Банк Франции отметил «сенсационный» успех бесконтактных средств оплаты в стране

С начала 2020 года во Франции резко выросла популярность безналичных расчетов, прежде всего электронных платежей и бесконтактной оплаты с помощью банковских карт. Об этом во вторник, 22 сентября, сообщили в Банке Франции.

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О стремительно растущей популярности безналичных и бесконтактных расчетов за товары и услуги сообщил глава Банка Франции Франсуа Виллеруа де Гало во время пресс-конференции по итогам совещания, посвященного вопросом безопасности алгоритмов оплаты. Он отметил, что теперь французы предпочитают бесконтактную оплату использованию обычных банковских карт, требующих физического взаимодействия с терминалом, а также реже расплачиваются чеками и наличными.

В Банке Франции констатировали, что с января 2020 года французы стали совершать больше покупок онлайн, а также чаще расплачиваться бесконтактными банковскими картами. Эксперты французского ЦБ частично объясняют этот факт тем, что в течение нескольких месяцев в стране действовал режим изоляции, однако отмечают, что даже в этом контексте рост показателей остается впечатляющим и составляет две трети всех операций по оплате товаров и услуг.

Виллеруа де Гало также подчеркнул, что после отмены режима изоляции во Франции объемы покупок, совершаемых онлайн, вернулись к докарантинным показателям, однако бесконтактная оплата продолжает набирать популярность. Во время карантина во Франции с 30 до 50 евро увеличили максимальную сумму, которую можно бесконтактно заплатить банковской картой за покупку или услугу.

При этом, по словам главы Банка Франции, случаи мошенничества не участились. Так, на банковские карты приходится 60% безналичных расчетов, процент злоупотреблений находится сейчас на исторически низком уровне — 0,064% (или один евро на 1560 евро транзакций).

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