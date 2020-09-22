«Встреча с Тихановской не исключена»: Макрон приедет с визитом в Литву и Латвию

Эмманюэль Макрон приедет с трехдневным визитом в Литву и Латвию с 28 по 30 сентября.

Президент Франции Эмманюэль Макрон приедет с трехдневным визитом в Литву и Латвию с 28 по 30 сентября. В Елисейском дворце 22 сентября отметили, что поездка пройдет в контексте новой напряженности в отношениях между Россией и ЕС на фоне ситуации в Беларуси и отравления Алексея Навального. Одновременно советники президента не исключили возможную встречу Макрона с находящейся в Вильнюсе лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Пока в официальной программе такой встречи нет.

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Это первый визит французского лидера в Литву и Латвию в двустороннем формате с 2001 года. Последний раз, почти двадцать лет назад, в Вильнюс и Ригу приезжал Жак Ширак. «Это то, что мы стремимся исправить, усилив политические контакты на высшем уровне», — отметил дипломатический источник в Елисейском дворце в преддверии поездки Эмманюэля Макрона.

По его словам, этот визит Макрона в страны Балтии проходит в «особенном» геополитическом контексте: на фоне отравления Алексея Навального и новых расхождений в отношениях между странами Запада и России. Для французского президента поездка станет поводом «не только выслушать» партнеров из Литвы и Латвии относительно их позиции в отношении Москвы, но и «обменяться мнениями» о том, как действовать дальше, подчеркнули в Елисейском дворце.

В официальной программе визита, которую озвучили во вторник в администрации Макрона, — переговоры с президентом Литвы Гитанасом Науседой, президентом и премьер-министром Латвии Эгилсом Левитсом и Кришьянисом Кариньшом. В ходе поездки в Литву французского президента также ждут дебаты со студентами Вильнюсского университета и встреча с представителями местной интеллигенции и гражданского общества, в частности с вильнюсским поэтом и диссидентом Томасом Венцловой.

При этом в официальной программе визита не фигурирует встреча Эмманюэля Макрона с находящейся в Вильнюсе лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. В Елисейском дворце на вопрос о возможности такой встречи предпочли ответить размыто, подчеркнув лишь, что она «не исключена».

«У нас уже были контакты с ней [Светланой Тихановской], в том числе видеоконференция между ней и госсекретарем по европейским делам [Амели де Моншален], — напомнил источник в администрации французского президента. — Кроме того, с ней общались другие французские политические руководители. Мы посмотрим, в какой форме может состояться эта встреча, если решение о ней будет принято».

В Литве Эмманюэль Макрон также посетит французских военных в батальоне НАТО, дислоцированном в Рукле. С июля 2020 года там развернута рота из 300 французских военных, а также французская военная техника, в частности танки Leclerc. Эта часть поездки позволит «отметить французский вклад в безопасность стран Балтии», — отметили в Елисейском дворце.

В Латвии Эмманюэль Макрон примет участие в круглом столе, посвященном проблемам дезинформации. Борьба с дезинформацией и кибератаками станет одной из важных тем этого визита и поводом «сделать совместные предложения» другим странам-членам Евросоюза.

Изначально визит Макрона в Литву и Латвию должен был состояться после внеочередного саммита Европейского Совета, намеченного на 24 и 25 сентября. Однако 22 сентября стало известно, что саммит перенесли на 1 и 2 октября. Глава Евросовета Шарль Мишель был вынужден уйти на карантин после контакта с сотрудником службы безопасности, у которого выявили COVID-19. Одной из тем саммита должно было стать принятие санкций против Беларуси.

Литва была одной из первых стран ЕС, которая не признала выборы в Беларуси. 10 сентября сейм Литвы единогласно назвал Светлану Тихановскую законно избранным президентом. В резолюции парламент призвал международное сообщество «поддержать требование избранного лидера белорусского народа Светланы Тихановской и созданного по ее инициативе координационного совета как единственных законных представителей белорусского народа о проведении новых, прозрачных и демократических парламентских и президентских выборов в стране».

Ранее, 6 сентября, в интервью Financial Times министр иностранных дел Литвы Линус Линкевичус заявил, что бездействие Евросоюза по отношению к происходящему в Беларуси подрывает доверие к внешней политике ЕС. «Европейский Союз должен поддерживать демократию и сдерживать российское влияние в Беларуси», — отметил глава дипломатии Литвы. Он призвал ЕС оказать «конкретную помощь» белорусской оппозиции.

«Иногда мы реагируем слишком поздно, и принимаемые нами меры не производят впечатления ни на общество, ни на людей, находящихся у власти», — сказал он, подчеркнув, что «белорусский народ не должен чувствовать себя покинутым».

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