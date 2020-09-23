Во Франции планируют удвоить отпуск по отцовству — с двух до четырех недель

Оплачиваемый отпуск по отцовству во Франции предлагается увеличить с 14 до 28 дней, заявили во вторник, 22 сентября, в Елисейском дворце. Франция таким образом должна восполнить отставание по сравнению с самыми прогрессивными в этом вопросе европейскими странами.

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Французская пресса называет это «мини-революцией» в семейной политике. «Реформа позволит Франции перейти со среднеевропейских позиций (в вопросе отпуска по отцовству) в группу лидеров вместе с Испанией, Швецией, Норвегией или Португалией», — заявили в Елисейском дворце.

Отпуск по уходу за ребенком для отцов, оплачиваемый государственной системой соцстрахования, существует во Франции с 2002 года. Сейчас он составляет 11 дней. К ним прибавляются три дня отпуска по рождению ребенка, которые оплачивает работодатель. В случае рождения двух и более детей отцам полагается до 18 дней отпуска (плюс те же три дня по рождению).

Предлагается увеличить отпуск по отцовству с 11 до 25 дней (и соответственно с 18 до 32 дней в случае рождения двойняшек и тройняшек). Трехдневный отпуск по рождению, оплачиваемый работодателем, сохраняется.

«14 дней — это слишком короткий промежуток времени, чтобы сформировать узы привязанности и, следовательно, способствовать благополучию и развитию детей», — отмечают в Елисейском дворце.

Новые отпуска по отцовству заложены в проекте финансирования государственной системы социального страхования, которую парламентарии будут обсуждать этой осенью. Реформа должна вступить в силу с 1 июля 2021 года. Ожидается, что продление отпусков по отцовству обойдется бюджету в 500 млн евро в год.

«Изменить взгляды общества» на отцовство

Как указывают в администрации французского президента, частично отпуск по отцовству должен стать обязательным. Иными словами, ни родитель, ни работодатель не могут от него отказаться. Этот вопрос власти еще будут обсуждать с руководителями предприятий и профсоюзами (т.н. «социальными партнерами»). Компании, которые откажутся соблюдать это обязательство, предлагается штрафовать на 7500 евро.

В Елисейском дворце указывают, что сейчас во Франции отпуск по уходу за ребенком берут 67% отцов. Этот процент серьезным образом не менялся в последние годы. Чаще всего отказываются от отпуска мужчины, находящиеся в уязвимом положении с точки зрения занятости и доходов. Так, только 60% отцов, работающих на условиях временного контракта, уходят в отпуск после рождения ребенка. Среди тех, кто имеет постоянные контракты, эта доля составляет 80%. Цель нынешней реформы — побудить отцов, работающих на временной основе, брать отпуск по уходу за ребенком.

Другая цель — продвигать участие отцов в уходе за новорожденными. Пока что эта задача в большей степени ложится на женщин. Во Франции декретный отпуск для женщин делится на пренатальный и постнатальный. Он составляет от 16 до 46 недель в зависимости от числа уже имеющихся и ожидающихся детей. Власти Франции ставят целью «конвергировать» оплачиваемые отпуска для матерей и отцов.

«Удвоение (отпуска по отцовству) — это уже довольно масштабное изменение с точки зрения культурной эволюции и места отца в жизни ребенка. Это позволяет изменить взгляды общества», — считают в Елисейском.

Комментарий психиатра, председателя комиссии по раннему детству Бориса Сирюльника

Год назад по инициативе Эмманюэля Макрона свою работу начала «комиссия по первой тысяче дней», в которую вошли специалисты по раннему детству. Возглавил экспертную группу известный нейропсихиатр Борис Сирюльник. Среди предложений комиссии Сирюльника было продление отпуска по отцовству до девяти недель. Но власти не решились на такой шаг на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией.

Борис Сирюльник в интервью RFI отмечает, что он отнюдь не разочарован, и что это первый шаг к улучшениям. Психиатр подчеркивает, что женщина не должна оставаться в одиночестве и социальной изоляции с новорожденным младенцем. Это может привести к перинатальной депрессии. Он уверен, что отпуск по отцовству должен стать обязательным, чтобы его брали не только финансово обеспеченные мужчины, знающие о реформах, социальном прогрессе, развитии родительских моделей.

По словам Бориса Сирюльника, стереотип о женщине, сидящей дома с новорожденным и пекущей пироги и ее работающем муже-главе семьи, непоправимо устарел. «Модели родительства сейчас изменились. Рожающие женщины сейчас более взрослые, более социализированные, более зрелые психологически. Мужчины же не работают на шахтах по 15 часов в день шесть дней в неделю. Мужчины, как и женщины, сейчас работают в сферах услуг», — говорит Борис Сирюльник.

Он считает, что санитарный и экономический кризис — не помеха прогрессу. Наоборот, по его словам, все санитарные и социальные кризисы приводили к общественно-культурным сдвигам. «Санитарная и экономическая катастрофа, которую мы переживаем, заставит нас измениться. И это прекрасный момент, чтобы предлагать такого рода реформы», — уверен Борис Сирюльник.

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