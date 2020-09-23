В Марселе из-за COVID-19 закроют рестораны и бары

В Марселе и на Гваделупе из-за пандемии коронавируса закроют все рестораны и бары. Об этом в среду, 23 сентября, сообщил министр здравоохранения Франции Оливье Веран во время выступления, посвященного новым мерам по борьбе с распространением COVID-19.

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Французские власти ввели три новых уровня угрозы, связанных с эпидемией коронавируса. Теперь департаменты и города с большим количеством новых заражений COVID-19 могут отнести к «красным» зонам, а также зонам с «повышенным» или «максимальным» уровнем опасности.

В городах с «повышенным» уровнем риска — власти отнесли к ним, в частности, Бордо, Лион, Ниццу и Париж — бары и рестораны будут закрываться в десять часов вечера. В общественных местах нельзя будет собираться больше, чем по десять человек. Под запрет попадут также массовые мероприятия с участием более тысячи человек.

В зоны с «максимальным» уровнем опасности власти Франции внесли только Марсель и Гваделупу, где число новых случаев COVID-19 за последние семь дней превышает 250 на 100 тысяч человек, а 30% коек в реанимации занимают пациенты с коронавирусом. С понедельника, 28 сентября, там закроют бары и рестораны. Магазины и музеи смогут продолжить работу, однако должны будут соблюдать строгий санитарный протокол.

По словам Оливье Верана, власти Франции будут обновлять список городов и департаментов, включенных в зоны с «повышенным» и «максимальным» уровнями опасности. «Цель — сделать так, чтобы самые строгие ограничения не действовали больше двух недель», — отметил политик.

Согласно официальным данным, опубликованным в среду вечером, за последние 24 часа во Франции зафиксировали 13 072 новых случая COVID-19. От последствий коронавируса в больницах за сутки скончались 43 человека.

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