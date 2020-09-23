Порт Марселя примет немецкое судно со спасенными в Средиземном море мигрантами

Марсельский порт «без каких-либо условий» готов принять корабль «Алан Курди», на котором находятся около 130 мигрантов, спасенных в водах Средиземного моря.

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Об этом в среду, 23 сентября, заявил временно исполняющий обязанности мэра Марселя Бенуа Пайан. Он подчеркнул, что судно сможет беспрепятственно зайти в марсельский порт, а затем случай каждого из пассажиров будет рассматриваться отдельно и в соответствии с существующими правилами.

Корабль «Алан Курди» принадлежит немецкому НКО Sea Eye. В субботу,19 сентября, он спас из вод Средиземного моря 133 человек. Корабль направился к берегам Италии, где береговая охрана забрала с судна двух женщин, мужчину и пятерых детей, в том числе пятимесячного младенца.

Franceinfo передает, что разрешение принять судно в Марселе дали на самом высоком уровне французской власти. Пресс-секретарь правительства Франции Габриэль Атталь сослался на правило, согласно которому кораблю в подобных обстоятельствах необходимо следовать в ближайший и самый безопасный порт. Атталь подчеркнул, что и в дальнейшем Франция будет руководствоваться этой логикой в случаях, касающихся кораблей европейских партнеров.

В августе Марсель объявил о своей готовности принять мигрантов, спасенных гуманитарным судном «Луиз Мишель», которое принадлежит британскому художнику Бэнкси. На борту было 220 человек и 10 членов экипажа при общей вместимости судна в 120 пассажиров. Экипаж сообщил, что спасенные мигранты страдают от ожогов и травм, и обратился за помощью к властям Италии и Мальты. Итальянская береговая охрана доставила на остров Лампедуза 49 человек, в основном больных, женщин и детей. Власти Марселя тогда заявили, что Средиземное море не должно превращаться в кладбище и подтвердили готовность принять «Луиз Мишель».

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