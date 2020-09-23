Президент Франции с трибуны ООН призвал РФ расследовать факт применения химического оружия против Навального

Президент Франции Эмманюэль Макрон вновь потребовал от России «быстрого и безупречного» расследования попытки убийства оппозиционера Алексея Навального с применением на ее территории запрещенного химического оружия. Об этом французский лидер заявил в своем выступлении на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН во вторник вечером, 22 сентября.

Реклама Читать далее

Об отравлении российского оппозиционера запрещенным боевым веществом президент Франции упомянул в начале своей 45-минутной речи, обозначая стратегические направления и задачи развития международных отношений. Первой задачей Макрон назвал борьбу с распространением оружия массового поражения и с терроризмом.

Напомнив о ядерных проблемах Ирана и КНДР, он перешел к произошедшему с Навальным и использованию запрещенных отравляющих веществ.

«Также мы не потерпим применения химического оружия — в Европе, в России и в Сирии. Во имя коллективной безопасности я снова обращаюсь здесь к России, говоря о необходимости полностью пролить свет на попытку убийства политического оппозиционера с применением нервно-паралитического вещества „Новичок“. Это выяснение должно быть проведено быстро и безупречно, так как мы будем добиваться соблюдения установленных нами ’’красных линий’’. В этих вопросах Франция всегда настаивала на действенности установленных ’’красных линий’’ с тех пор, как я стал президентом Республики», — заявил Макрон.

Ранее 22 сентября газета Le Monde под заголовком «Диалог глухих» опубликовала материал о телефонном разговоре Макрона с российским лидером Владимиром Путиным. Беседа проходила 14 сентября. Le Monde пишет, что во время разговора Путин назвал Навального «баламутом в интернете», который использовал основанный им Фонд борьбы с коррупцией, чтобы шантажировать депутатов.

Отсутствие расследования произошедшего с Навальным российский президент объяснил тем, что немецкая и французская лаборатории, проводившие исследования анализов, взятых у оппозиционера после того, как он был доставлен из омской больницы в берлинский госпиталь «Шарите», не желают передавать свои заключения российским коллегам. Президент России также вновь передал формальное прошение предоставить результаты исследования французской лаборатории. Кроме того отмечается, что Путин предположил, что Навальный мог по неустановленной причине сам принять «Новичок».

После того, как было обнародовано содержание разговора, в инстаграме Алексея Навального появилась новая публикация. Он назвал версию о том, что принял яд сам, хорошей и заслуживающей «самого пристального изучения». «Сварил на кухне „Новичок“. Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому. До этого договорился с женой, друзьями и коллегами, что, если Минздрав будет настаивать, чтоб меня увезли лечить в Германию, они ни в коем случае не позволяли это сделать. Помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти „пожил достаточно“, — вот конечная цель моего хитрого плана. Но Путин меня переиграл. Его просто так не проведёшь. В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась!» — иронично написал политик, которого в среду, 23 сентября, выписали из клиники в Берлине.

По информации Le Monde, Макрон и Путин в своем разговоре также коснулись и происходящего в Беларуси. Российский лидер заявил, что рекомендовал белорусскому президенту Александру Лукашенко встретиться с другими кандидатами на президентскую должность, и выразил надежду, что Минску удастся провести конституционную реформу к 2022 году. Путин также предупредил французского партнера о том, что в скором времени должны начаться совместные российско-белорусские учения, планировавшиеся, по его словам, задолго до кризиса в Беларуси.

22 сентября в своей речи на заседании генассамблеи ООН Эмманюэль Макрон также коснулся ситуации в Беларуси.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться