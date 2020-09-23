Скончалась певица Жюльетт Греко

Во Франции в возрасте 93 лет скончалась легендарная певица Жюльетт Греко. Об этом в среду, 23 сентября, сообщило агентство France-Presse со ссылкой на ее родственников.

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«Жюльетт Греко угасла в среду в своем любимом доме в Раматюэле (коммуна на юге Франции — RFI) в кругу близких. Ее жизнь была необыкновенной», — приводит AFP слова представителей семьи легенды французской сцены. Причина смерти певицы не сообщается. В 2016 году она перенесла инсульт.

Актриса и певица Жюльетт Греко начала свою карьеру более 70 лет назад. Она считаетсяодним из главных французских музыкальных исполнителей XX века наряду с Шарлем Азнавуром.

Жюльетт Греко родилась 7 февраля 1927 года в Монпелье. Во время Второй мировой войны ее семья участвовала в движении Сопротивления, а мать Греко была задержана Гестапо и отправлена в концентрационный лагерь.

Первые шаги на сцене Жюльетт Греко делала в парижском районе Сен-Жермэн-Де-Прэ. Там она познакомилась со знаменитыми французскими музыкантами и философами, в том числе с Борисом Вианом и Жан-Поль Сартром.

Жюльетт Греко известна французским слушателям по песням «Déshabillez-moi», «Vivre», «Il n’y a plus d’après»и десяткам других композиций. Она снялась в таких фильмах, как «Орфей», «Большая игра», «И восходит солнце».

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