Франция ждет от России «ясности» по делу Навального и комментариев от ОЗХО.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 22 сентября c трибуны ООН потребовал от России «быстрого и безупречного» расследования попытки убийства оппозиционного политика Алексея Навального с применением на ее территории запрещенного химического оружия — «во имя коллективной безопасности». Однако, как заявил источник в Елисейском дворце, прежде чем принимать решение о санкциях в отношении Москвы, Франция и Германия ждут результатов расследования ОЗХО.

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«Мы не потерпим применения химического оружия — в Европе, в России и в Сирии. Во имя коллективной безопасности я снова обращаюсь здесь к России, говоря о необходимости полностью пролить свет на попытку убийства политического оппозиционера с применением нервно-паралитического вещества „Новичок“. Это выяснение должно быть проведено быстро и безупречно, так как мы будем добиваться соблюдения установленных нами ’’красных линий’’. В этих вопросах Франция всегда настаивала на действенности установленных ’’красных линий’’ с тех пор, как я стал президентом Республики», — заявил французский лидер.

Эта речь Макрона на заседании генассамблеи ООН 22 сентября прозвучала на фоне угроз новых европейских санкций в отношении Москвы, озвученных ранее Берлином и Парижем. Однако, как заявил источник в Елисейском дворце, прежде чем будет принято решение о санкциях, по этому вопросу должна высказаться Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО).

«Речь идет не столько о санкциях, сколько об отношениях с Россией, о ясности, которой мы должны добиться от России, — подчеркнули в администрации французского президента за несколько часов до его выступления в ООН. — Наше общее требование, требование Франции и Германии, заключается в том, что мы должны добиться от России понимания того, что именно произошло с Алексеем Навальным». В Елисейском дворце также подчеркнули, что надеются на «сотрудничество» России в этом вопросе.

В минувший четверг, 17 сентября в ОЗХО заявили, что еще в начале сентября эксперты организации ездили в Германию по просьбе Берлина и забрали образцы для проведения расследования. «Результаты этого анализа ожидаются в ближайшее время», — заявили в пресс-службе организации.

23 сентября официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар заявила, что правительство Германии пока не получило результатов анализа проб Алексея Навального.

В этот же день стало известно, что Москва направила ноту постоянному представителю Германии при ОЗХО «с требованием передать исчерпывающую информацию по ситуации с Алексеем Навальным». Об этом со ссылкой на постпреда России при ОЗХО Александра Шульгина сообщает агентство ТАСС.

Одновременно официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Берлин в отказе от сотрудничества с Москвой по делу об отравлении Алексея Навального и заявила, что в этом деле нет «российского следа».

«Никаких доказательств "российского следа" в произошедшем нет и быть не может. Мы уже неоднократно заявляли: ни в Советском Союзе, ни в России, в отличие от стран Запада, научно-исследовательских и конструкторских разработок под условным названием "Новичок" никогда не осуществлялось», — сказала она.

«Берлин о сих пор не предоставил ни биопробы Навального и результаты их анализов, ни информацию о характере предоставляемого российскому гражданину лечения. Германская сторона не оказала содействие для организации беседы с ним следователя МВД России. Без всего перечисленного не может быть завершена доследственная проверка, являющаяся, согласно российскому законодательству, непременным условием для возбуждения уголовного дела по факту предполагаемого отравления», — подчеркнула Захарова.

На прошлой неделе в комментарии BBC бывший генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю отметил, что официальная Москва «не откликнулась» на предложение ОЗХО посетить Россию. «Страны Запада настаивают на том, чтобы специалисты ОЗХО посетили и Россию для сбора материалов и данных по ситуации с Навальным. Но пока Россия не откликнулась на это предложение», — сказал он.

Следы нервно-паралитического боевого вещества из группы «Новичок» в организме Алексея Навального обнаружили эксперты специальной лаборатории вооруженных сил Германии. Результаты анализов независимо друг от друга позднее подтвердили лаборатории Франции и Швеции. «Нам доподлинно известно, что против Алексея Навального был применен "Новичок"», — подтвердил 22 сентября источник в администрации президента Эмманюэля Макрона.

В этот же день французское издание Le Monde со ссылкой на собственные источники сообщило, что в недавнем разговоре с Эмманюэлем Макроном президент России Владимир Путин предположил, что Алексей Навальный мог сам принять яд из группы «Новичок», а также назвал Навального «баламутом в интернете». Как пишет Le Monde, телефонный разговор между французским и российским лидерами состоялся 14 сентября по инициативе Парижа.

Комментируя эту публикацию, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил в среду, 23 сентября, факт беседы, но заявил, что газета «не точна в переданных формулировках». «И справедливости ради вряд ли она могла быть точна. Иначе это означало бы, что наши французские партнеры сознательно поделились со средствами массовой информации записью беседы двух президентов, что не совсем соответствует дипломатической практике », —сказал он. По словам Пескова, Кремль не может поверить в то, что «Елисейский дворец сознательно, ну, по-русски говоря, слил в прессу запись беседы двух президентов».

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