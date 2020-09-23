Во Франции объявят о новых ограничениях в крупных городах из-за роста числа случаев COVID-19

Власти Франции готовятся объявить о введении новых мер противодействия эпидемии COVID-19 в стране в связи с ростом количества случаев заражения. Об этом в среду, 23 сентября, сообщает AFP.

Реклама Читать далее

По данным французского агентства, за время пандемии в Европе был зафиксирован 5 000 421 случай инфицирования, из них 1 122 241 — в России, 682 267 — в Испании и 502 541 — во Франции.

В среду вечером, 23 сентября, французский министр здравоохранения Оливье Веран выступит на еженедельной пресс-конференции по эпидемиологической ситуации. Источники агентства AFP и телеканала BFMTV в правительстве сообщили о том, что власти готовят обновленную классификацию зон по степени активности распространения вируса.

В действующей классификации предусмотрено три степени тревоги — красная, оранжевая и зеленая (в зависимости от числа случаев заражения на 100 000 населения в течение последних семи дней). В «красную» зону попадают города или департаменты с еженедельным показателем выше 50 заболевших на сто тысяч населения. В красной зоне префекты и местные власти получают право вводить дополнительные санитарные ограничения.

В обновленную классификацию эпидемиологических зон предложено добавить более высокую степень санитарной угрозы — «алую» (или ярко-красную). Во многих крупных городских аггломерациях Франции недельный показатель числа зараженных уже превысил 200 человек на 100 000 населения.

Санитарные меры могут быть ужесточены в Париже, где, по последним данным, на 100 тысяч человек теперь приходится 204 случая заражения в течение семи дней. Парижские власти выступят с объявлением в четверг, 24 сентября. По всей вероятности, ограничения во французской столице могут быть похожи на уже введенные в ряде других крупнейших городов, таких как Марсель, Лион и Ницца. В первую очередь, это запрет на продажу алкоголя и его распитие на улице после 20 часов, запрет мероприятий с участием более тысячи человек. При этом, по информации Le Figaro, не будут ужесточены ограничения, касающиеся посещений домов престарелых, а также часов работы баров и ресторанов в Париже и парижском регионе.

Вернувшиеся из Уханя военные не сдавали тест на COVID-19

Также в среду, 23 сентября, стало известно о том, что французские военные, побывавшие в эпицентре коронавирусной инфекции в китайском Ухане, не проходили тестирование на COVID-19 перед тем, как вернуться на место своей постоянной дислокации — на военную авиабазу в Крее, в департамента Уаза. Департамент Уаза в свою очередь стал одним из эпицентров пандемии во Франции.

В начале марта в интервью телеканалу France2 министр обороны Флоранс Парли заявляла, что 18 военных, побывавших в Ухане, сдали тесты и, при положительном результате, были отправлены на карантин.

Однако, во время выступления перед комиссией, изучающей действия французских властей по противодействию распространению вируса, командующий базой в Крее генерал Брюно Кюна заявил, что никаких тестов в марте не проводилось. На уточняющий вопрос, адресованный комиссией Флоранс Парли, министр ответила, что сказала в эфире France2 правду, но сократила информацию. Она уточнила, что военные перед возвращением на базу подверглись строгой медицинской проверке, которая на тот момент еще не включала в себя обязательное тестирование на COVID-19. В самом деле, в то время французские власти придерживались стратегии тестирования лишь тех граждан, кто проявлял симптомы, напоминающие симптомы коронавируса.

При этом и министр обороны Парли, и генерал Кюна настаивают на том, что военная база не могла стать очагом распространения инфекции в департаменте из-за строжайшего санитарного протокола, действующего на объекте.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться