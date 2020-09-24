Во Франции суд отклонил жалобы Саркози на расследование по «ливийскому делу»

Апелляционный суд Парижа отклонил большинство жалоб, поданных защитой экс-президента Николя Саркози, которая по процессуальным мотивам оспаривает расследование подозрений в незаконном финансировании его предвыборной кампании 2007 года режимом Муаммара Каддафи. Об этом в четверг, 24 сентября, сообщает AFP со ссылкой на собственные источники.

Реклама Читать далее

Адвокаты экс-президента Николя Саркози и других обвиняемых по делу о «ливийском финансировании» настаивали на процессуальной «ничтожности» расследования. Решение Апелляционного суда означает, что следствие по делу может продолжаться. Его ведут судебные следователи, специализирующиеся на делах о коррупции. Защита Саркози, правда, может еще обратиться в высшую инстанцию — Кассационный суд Франции.

По делу о «ливийском финансировании» в качестве обвиняемых проходят в том числе экс-президент Франции Николя Саркози и его бывшие министры Клод Геан и Эрик Верт. Расследование началось восемь лет назад после публикации интернет-издания Mediapart. Портал опубликовал документ за подписью бывшего высокопоставленного ливийского разведчика, где говорится, что в 2006 году власти Ливии согласились направить 50 млн евро на финансирование предвыборной кампании Саркози. Саркози подал в суд на Mediapart, но это ни к чему не привело.

За годы расследования удалось собрать немало свидетельств. Например, в 2016 году франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин заявил, что передал на кампанию Саркози пять миллионов евро от Каддафи наличными в чемоданах. Однако следствие не обнаружило материальных улик по этому делу.

В марте 2018 года Саркози задержали для допроса в уголовной полиции. На допрос тогда вызвали и экс-министра внутренних дел Бриса Ортфе. Саркози отрицает получение денег от режима Муаммара Каддафи и хочет «с триумфом восстановить свою честь».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться