Мэрия Парижа удвоит финансовую помощь ЛГБТ-ассоциациям. Как пишет Le Monde со ссылкой на заместителя мэра Парижа по вопросам прав человека, интеграции и борьбы с дискриминацией Жан-Люка Ромеро-Мишеля, дотационный бюджет увеличится с 200 до почти 400 тысяч евро.

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В октябре 25 ЛГБТ-ассоциаций Парижа получат от мэрии 382 650 евро. Среди них — парижский центр ЛГБТ (Centre LGBT Paris-Ile-de-France), федерация ассоциаций Inter-LGBT, которая организует парижский гей-прайд, ассоциация Le Refuge («Убежище»), которая помогает молодым жертвам гомофобии, а также SOS Homophobie, которая в частности помогала чеченским беженцам во Франции.

По словам заместителя мэра Парижа Анн Идальго Жан-Люка Ромеро-Мишеля, в мэрии хотят «нагнать упущенное время», когда ЛГБТ-ассоциации не получали от городских властей никакой финансовой помощи.

«Мы должны были дать сильный знак, чтобы нагнать упущенное время. Когда у власти в мэрии были правые, ЛГБТ-ассоциации не получали ни цента. Первая помощь появилась с приходом к власти Бертрана Деланоэ в 2001 году, Анн Идальго усилила эту тенденцию», — заявил Жан-Люк Ромеро-Мишель, известный также своим ЛГБТ-активизмом.

Увеличение помощи ЛГБТ-ассоциациям было одним из предвыборных обещаний Анн Идальго. Накануне первого тура она пообещала, что в случае победы продолжит поддерживать такие НКО.

По данным SOS Homophobie, во Франции по-прежнему растет число нападений на почве ненависти к ЛГБТ. В 2019 году в ассоциации зафиксировали на 26% больше обращений, чем в 2018. При этом 2018 год французские правозащитники назвали «черным годом для ЛГБТ».

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