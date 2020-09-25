Во Франции выявили рекордные 16 тысяч новых случаев COVID-19 за сутки

Вечером в четверг, 24 сентября, Национальное агентство здравоохранения Франции (Santé publique France) сообщило о 16 096 новых случаях заражения коронавирусом за сутки. Это наибольший суточный прирост новых случаев заражения с начала массового тестирования.

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Предыдущий рекорд по суточному приросту новых случаев заражения был установлен в среду (более 13 тысяч случаев заражения).

Растет процентное соотношение положительных результатов на коронавирус среди всех сдавших анализы. Сейчас этот показатель составляет 6,5% (на прошлой неделе 5,4%). За минувшие сутки 52 человека скончались от COVID-19.

За семь последних дней 4258 человек с коронавирусом были госпитализированы, 718 пациентов с COVID-19 попали в реанимацию. Число госпитализаций в отделения реанимации отныне растет по экспоненте, отмечает Santé publique France.

Несколько дней назад власти ввели дополнительные ограничения в связи с распространением эпидемии. В зонах «усиленной тревоги» число участников больших массовых мероприятий (например, спортивных матчей) снизили до тысячи человек. В общественных местах запрещены собрания с участием более десяти человек. Бары должны закрываться не позднее 22 часов. Спортивные залы закрыты. Среди таких зон «усиленной тревоги» Париж и его пригороды, Лилль, Тулуза, Сент-Этьен, Руан, Монпелье, Ренн. Новые меры вступят в силу с 28 сентября.

В зонах «максимальной тревоги», где вирус распространяется активнее всего, с субботы должны полностью закрыться бары и рестораны. Это касается агломерации Экс-ан-Прованса и Марселя и Гваделупы. Объявлено о мерах экономической поддержки. Власти региона Прованс — Альпы — Лазурный берег оспаривают меры, объявленные правительством. Их критикуют владельцы баров и ресторанов и местные политики.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что власти хотят избежать нового карантина, но в случае, если санитарная ситуация продолжит ухудшаться, возможно, придется прибегнуть к этой крайней мере.

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