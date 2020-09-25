Во Франции одобрены экспресс-тесты на антиген к коронавирусу

Французский Высший совет по здравоохранению (Haute Autorité de santé, HAS) в пятницу, 25 сентября, одобрил быстрые тесты на антиген к коронавирусу в качестве альтернативы ПЦР-тестам для людей с характерными симптомами COVID-19.

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В отличие от ПЦР-тестов, которые выявляют геном вируса, антигенные тесты выявляют белок вируса. Тесты на антиген менее чувствительны, чем ПЦР-тесты, однако результаты можно получить через полчаса, отмечает Высший совет по здравоохранению. Экспресс-тесты проводятся с помощью мазка из носоглотки (как и ПЦР-тесты).

Для их проведения не требуется специфическое оборудование. Тесты на антиген можно будет проводить не только в лабораториях, но также в аптеках, в кабинетах докторов общей практики и так далее. HAS надеется, что экспресс-тесты на антиген помогут разгрузить лаборатории, возле которых в последние недели во Франции выстраиваются длинные очереди.

Экспресс-тесты на антиген предназначены для людей с характерными симптомами коронавирусной инфекции. Пока у HAS нет данных о надежности этих тестов для бессимптомных переносчиков.

Тесты на антиген к коронавирусу очень разнородны. HAS считает, что для диагностики могут использоваться только тесты с чувствительностью минимум в 80% (чтобы снизить число ложнонегативных результатов) и специфичностью к коронавирусу на уровне 99% (чтобы гарантировать, что положительные результаты свидетельствуют о COVID-19, а не о другой респираторной инфекции).

Быстрые тесты будут оплачиваться государственной системой медицинского страхования, как и ПЦР-тесты.

Неделю назад Высший совет по здравоохранению одобрил ПЦР-тесты по слюне для людей с симптомами COVID-19. ПЦР-тесты по слюне уменьшают риск заражения для медперсонала. К тому же они менее неприятны для пациентов, чем мазок из носа. Однако тест по слюне менее надежен, чем из носа.

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