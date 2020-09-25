В МИД Франции сообщили о расследовании утечки разговора Макрона и Путина

В МИД Франции сообщили о расследовании в связи с утечкой разговора Макрона и Путина

В МИД Франции 24 сентября сообщили о расследовании в связи с утечкой в прессу телефонных переговоров президентов Франции и России, в ходе которых обсуждалось отравление Алексея Навального.

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«Любая утечка конфиденциальных внутренних документов неприемлема. По этой причине мы воздерживаемся от комментариев. Ведется расследование», — заявили в МИД на брифинге 24 сентября. Кто ведет расследование, не уточняется.

«Диалог, который президент Республики желал установить с Россией, направлен на решение всех вопросов, и, в частности, вопросов безопасности, в духе искренности и требовательности, и он продолжит его в том же духе», — добавили во французском министерстве по делам Европы и иностранным делам.

22 сентября французская газета Le Monde пересказала содержание телефонного разговора Эмманюэля Макрона и Владимира Путина от 14 сентября, в ходе которого президенты обсуждали отравление Алексея Навального. По данным издания, Владимир Путин в частности предположил, что Навальный по неуточненной причине сам мог отравиться «Новичком».

Владимир Путин предложил исследовать другие версии случившегося с Алексеем Навальным, например, связанную с Латвией. По словам Путина, в этой стране проживает один из разработчиков «Новичка». О ком именно может идти речь, не уточняется. Президент Макрон немедленно отверг и «латвийский след».

Президент Макрон немедленно отверг и версию о самоотравлении Навального, и латвийский след, пишет Le Monde. Об источниках информации не сообщается.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя утечку, отметил, что Le Monde «совсем не точна в переданных формулировках». По его словам, в Кремле не могут поверить, что Елисейский дворец «сознательно слил в прессу» запись беседы.

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