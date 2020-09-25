Марсельские рестораторы вышли на акцию протеста против ограничительных мер

«Спасите бары и рестораны»: в Марселе сотни ресторатов вышли на акцию протеста против закрытия заведений общепита в городе. 25 сентября 2020.

В Марселе владельцы ресторанов и баров вышли 25 сентября на акцию протеста против решения правительства закрыть заведения общепита в городе в связи с ростом новым случаев коронавирусной инфекции. Против новых санитарных ограничений также выступают представители местных властей.

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Несколько сотен протестующих собрались в пятницу утром перед зданием арбитражного суда Марселя. Место было выбрано не случайно. «Мы не собираемся приходить сюда с заявлением о банкротстве», — заявил глава Союза гостиничной индустрии (Umih) региона Буш-дю-Рон Бернар Марти.

Mobilisation importante des restaurateurs en colère à Marseille contre les mesures de fermetures. pic.twitter.com/omTYPmEVsz — Remy Buisine (@RemyBuisine) September 25, 2020

Поддержать протестующих вышли также представители местных властей от разных политических партий. Местные чиновники выступают против решения правительства о закрытии баров и ресторанов в Марселе и 90 прилегающих к городу коммунах, в частности Экс-ан-Провансе.

Некоторые рестораторы заявили, что не намереваются исполнять решение властей и будут работать. Их демарш поддержала заммэра Марселя Самия Гали. Она пообещала, что местная полиция не будет штрафовать заведения, которые решат остаться открытыми.

Собравшиеся также потребовали, чтобы к ним вышел министр здравоохранения Франции Оливье Веран, который в эту пятницу находится с визитом в Марселе, где встречается с врачами и представителями префектуры.

В среду Оливье Веран объявил о закрытии баров и ресторанов в Марселе и окрестных коммунах начиная с субботы, 26 сентября. Марсель, так же, как и заморский департамент Гваделупа, попали в список зон с «максимальным» уровнем опасности распространения коронавируса.

В городах с «повышенным» уровнем опасности — власти отнесли к ним, в частности, Бордо, Лион, Ниццу и Париж — бары и рестораны продолжают работать, но будут закрываться в десять часов вечера. Против этой меры в четверг также протестовали парижские рестораторы.

24 сентября Национальное агентство здравоохранения Франции (Santé publique France) сообщило о 16 096 новых случаях заражения коронавирусом за сутки. Это наибольший суточный прирост новых случаев заражения с начала массового тестирования.

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