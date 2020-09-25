Нападение в Париже у бывшей редакции Charlie Hebdo: четверо раненых

В пятницу, 25 сентября, около полудня в Париже совершено нападение с применением холодного оружия. Четыре человека получили ранения, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Полиция разыскивает двоих подозреваемых, которые скрылись с места преступления. Об этом сообщило AFP со ссылкой на источники в префектуре полиции. Нападение совершено на бульваре Ришар Ленуар в XI округе столицы — неподалеку от здания, где ранее располагалась редакция сатирического еженедельника Charlie Hebdo.

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Сектор оцеплен полицией. Префектура столицы призывает жителей на данный момент избегать перемещений в районе улицы Николя Аппера, где в прошлом была расположена редакция сатирического еженедельника. Сообщается также, что периметр оцепления был расширен после получения сигнала о подозрительном пакете.

Во Дворце правосудия в Париже со 2 сентября идет процесс над 14 обвиняемыми по делу о терактах января 2015 года, совершенных в редакции Charlie Hebdo, в парижском пригороде Монруже и в магазине Hyper Cacher.

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