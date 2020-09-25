Нападение у бывшей редакции Charlie Hebdo: задержаны двое подозреваемых

Задержаны двое подозреваемых в причастности к нападению на востоке Парижа около бывшей редакции Charlie Hebdo

Двое подозреваемых в причастности к нападению около бывшей редакции Charlie Hebdo были задержаны недалеко от места преступления. По данным властей, нападение с ножом совершил один человек. Второго задержали для проверки его возможной причастности к нападению, сообщил 25 сентября глава Национальной антитеррористической прокуратуры Жан-Франсуа Рикар.

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Первый подозреваемый был задержан на ступенях оперы Бастилии, на нем были следы крови. Второго задержали в метро в районе станции «Ришар-Ленуар», в XI округе на востоке Парижа. Оба помещены под стражу.

Издание 20 Minutes со ссылкой на источники, знакомые с досье, сообщает, что первый подозреваемый (предполагаемый нападавший) — уроженец Пакистана 2002 года рождения. Он был известен полиции, так как проходил по уголовным делам, в том числе связанным с ношением оружия. Второй подозреваемый — мужчина 1987 года рождения. Ни один из них не был известен властям по подозрениям в радикализации, добавил судебный источник.

Le 1er suspect, né en 2002 au Pakistan, est connu des services de police pour des affaires de droit commun, notamment pour port d’armes. Le second est un homme né en 1987. (Sources proches du dossier / @20Minutes) — Thibaut Chevillard (@TiboChevillard) September 25, 2020

По факту нападения Национальная антитеррористическая прокуратура возбудила дело о покушении на убийство, совершенное в связи с деятельностью террористической организации. Расследование ведут региональное управление уголовной полиции Парижа и Генеральная дирекция внутренней безопасности.

В результате нападения ножевые ранения получили двое сотрудников новостного агентства Premières Lignes, вышедшие на улицу на перекур. Агентство расположено в здании, где находилась редакция Charlie Hebdo. Их жизни вне опасности, заявил премьер-министр Жан Кастекс, прибывший на место преступления.

Возле метро Ришар-Ленуар был обнаружен нож с широким лезвием. Проверка не выявила взрывчатых или иных опасных веществ в пакете около бывшей редакции Charlie Hebdo, который вызвал подозрения.

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