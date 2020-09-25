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Нападение у бывшей редакции Charlie Hebdo: задержаны двое подозреваемых

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Задержаны двое подозреваемых в причастности к нападению на востоке Парижа около бывшей редакции Charlie Hebdo
Задержаны двое подозреваемых в причастности к нападению на востоке Парижа около бывшей редакции Charlie Hebdo AP - Thibault Camus
RFI
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Двое подозреваемых в причастности к нападению около бывшей редакции Charlie Hebdo были задержаны недалеко от места преступления. По данным властей, нападение с ножом совершил один человек. Второго задержали для проверки его возможной причастности к нападению, сообщил 25 сентября глава Национальной антитеррористической прокуратуры Жан-Франсуа Рикар.

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Первый подозреваемый был задержан на ступенях оперы Бастилии, на нем были следы крови. Второго задержали в метро в районе станции «Ришар-Ленуар», в XI округе на востоке Парижа. Оба помещены под стражу.

Издание 20 Minutes со ссылкой на источники, знакомые с досье, сообщает, что первый подозреваемый (предполагаемый нападавший) — уроженец Пакистана 2002 года рождения. Он был известен полиции, так как проходил по уголовным делам, в том числе связанным с ношением оружия. Второй подозреваемый — мужчина 1987 года рождения. Ни один из них не был известен властям по подозрениям в радикализации, добавил судебный источник.

По факту нападения Национальная антитеррористическая прокуратура возбудила дело о покушении на убийство, совершенное в связи с деятельностью террористической организации. Расследование ведут региональное управление уголовной полиции Парижа и Генеральная дирекция внутренней безопасности. 

В результате нападения ножевые ранения получили двое сотрудников новостного агентства Premières Lignes, вышедшие на улицу на перекур. Агентство расположено в здании, где находилась редакция Charlie Hebdo. Их жизни вне опасности, заявил премьер-министр Жан Кастекс, прибывший на место преступления.

Возле метро Ришар-Ленуар был обнаружен нож с широким лезвием. Проверка не выявила взрывчатых или иных опасных веществ в пакете около бывшей редакции Charlie Hebdo, который вызвал подозрения.

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