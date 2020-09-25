По факту нападения у бывшей редакции Charlie Hebdo возбуждено дело о терроризме

По факту нападения на прохожих у бывшей редакции сатирического еженедельника Charlie Hebdo заведено дело о терроризме.

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По факту нападения у бывшей редакции Charlie Hebdo, национальная антитеррористическая прокуратура Франции возбудила дело о «покушении на убийство при связи с террористической организацией, преступной террористической группировкой».

В пятницу, 25 сентября, было совершено нападение с холодным оружием на прохожих около бывшей редакции Charlie Hebdo. Ранения получили как минимум двое человек — сотрудники информационного агентства Premières Lignes, которое находится в здании, где ранее располагалась редакция сатирического еженедельника.

В пакете около редакции Charlie Hebdo, который вызвал подозрения правоохранителей, не обнаружено взрывчатых или иных опасных веществ.

Одного из подозреваемых задержали около площади Бастилии. Позже стало известно о задержании второго подозреваемого в районе станции метро Ришар-Ленуар неподалеку от места преступления. Оба взяты под стражу.

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