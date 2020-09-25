Редакция «Шарли Эбдо» выразила поддержку жертвам нападения в Париже

Полиция и спасатели на месте нападения на офис медиакомпании возле бывшей редакции «Шарли Эбдо» в XI округе Парижа, 25 сентября 2020 года.

Сотрудники издания «Шарли Эбдо» выразила поддержку жертвам нападения в Париже возле бывшего офиса редакции. Два сотрудника продакшн-студии Bocode, принадлежащей медиакомпании Premières lignes, получили серьезные ранения в результате нападения днем 25 сентября. Сейчас их жизнь вне опасности, заявил премьер-министр Франции Жан-Кастекс.

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«Вся команда "Шарли" выражает поддержку и солидарность с бывшими соседями и коллегами и с двумя жертвами этого чудовищного нападения», —заявили сотрудники «Шарли Эбдо» в твиттере.

Toute l'équipe de Charlie apporte son soutien et sa solidarité à ses anciens voisins et confrères @PLTVfilms et aux personnes touchées par cette odieuse attaque. — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) September 25, 2020

Как пишет Le Monde, двое пострадавших работали в продакшн-студии Bocode, принадлежащей медиакомпании Premières lignes. Первая пострадавшая — женщина, работавшая на респепшне, второй — ассистент продюсера. В момент нападения они вышли покурить к стене здания, на которой изображена фреска в память о погибших сотрудниках «Шарли Эбдо» в ходе теракта 7 января 2015 года.

Оба пострадавших находятся в «крайне тяжелом состоянии», однако их жизни вне опасности, заявил премьер-министр Франции Жан-Кастекс. Часть сотрудников компании были эвакуированы из здания полицией, сообщает Le Monde. Их собрали в здании соседнего театра, где они были допрошены сотрудниками сил правопорядка. В мэрии XI округа Парижа была открыта экстренная служба психологической помощи.

Нападение произошло днем 25 сентября в XI округе Парижа. Предполагаемый нападавший — уроженец Пакистана 2002 года рождения —был задержан на ступенях оперы Бастилии, на нем были следы крови. Еще один подозреваемый в причастности к атаке (1987 года рождения) был задержан в метро на соседней с оперой станцией «Ришар-Ленуар». Оба помещены под стражу.

Ни один из них не был известен властям по подозрению в радикализации. По данным СМИ, первый задержанный был известен полиции в связи с правонарушениями, в том числе незаконным ношением оружия.

По факту нападения Национальная антитеррористическая прокуратура возбудила дело о покушении на убийство, совершенное в связи с деятельностью террористической организации. Расследование ведут региональное управление уголовной полиции Парижа и Генеральная дирекция внутренней безопасности.

Нападение произошло на фоне новых угроз, которые поступают в адрес «Шарли Эбдо» после того, как 2 сентября издание перепубликовало карикатуры на пророка Мохаммеда, за которые редакция сатирического еженедельника подверглась нападению террористов 7 января 2015 года. Карикатуры были перепечатаны накануне начала в Париже исторического судебного процесса по этому делу.

В среду, 23 сентября, около сотни французских газет, радиостанций и телеканалов, среди которых RFI, выступили с открытым письмом в защиту свободы высказываний, в том числе свободы на богохульство в знак поддержки «Шарли Эбдо».

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