Нападение в Париже: подозреваемый cвязал атаку с публикацией карикатур Charlie Hebdo

Главный подозреваемый в нападении с ножом у здания бывшей редакции Charlie Hebdo связал свои действия с повторной публикацией карикатур сатирической газетой. Об этом сообщает радиостанция RTL со ссылкой на источники, близкие к расследованию. В результате атаки, которая произошла в пятницу, 25 сентября, серьезные ранения получили два человека.

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По информации журналистов, главным подозреваемым в нападении стал 18-летний выходец из Пакистана Али Ш. По данным муниципальных властей, на которые ссылается Le Monde, он прибыл во Францию в 2018 году без родителей — как именно он пересек границу, неизвестно. 18 лет ему исполнилось несколько недель назад 10 августа — с совершеннолетием он терял право на часть пособий и жилье, предоставляемое государством.

Как пишут журналисты, после прибытия во Францию возраст Али Ш. вызвал вопросы у муниципальных властей — он выглядел старше своих лет. Совет департамента Валь-д’Уаз попытался оспорить его официальную дату рождения, однако суд встал на стороны выходца из Пакистана.

За два года, проведенные во Франции, Али Ш. не привлекал к себе внимание разведки и не подозревался в радикализации. Его задержали лишь однажды за ношение холодного оружия — бригада полиции на железных дорогах нашла у него при себе отвертку. В июне 2020 года суд признал его виновным, однако в качестве наказания ограничился предупреждением.

По данным СМИ, Али Ш. признал свою вину в нападении и связал атаку с повторной публикацией карикатур газетой Charlie Hebdo. Перед рассмотрением дела о теракте в редакции журналисты вновь поставили рисунок пророка Мухаммеда на первую полосу.

Были ли у подозреваемого сообщники, неизвестно. В субботу полиция задержала семь человек, которые жили в одной квартире с Али Ш. и могли оказывать помощь преступнику или знать о планирующейся атаке.

Днем 25 сентября полиция также задержала второго подозреваемого. Он был свидетелем нападения и следовал за Али Ш. до метро после атаки. После проверки его отпустили: по версии следствия, он не имеет отношения к преступлению.

Напомним, дело о покушении на убийство, связанное с деятельностью террористической организации, накануне завела Национальная антитеррористическая прокуратура.

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