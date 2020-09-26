На рассвете в Сену упал автомобиль

Около 50 человек участвовали в операции в спасательной операции около моста Йена в ночь с пятницы на субботу, 26 сентября 2020 г.

Рано утром в субботу, 26 сентября, около пятидесяти пожарных и водолазов приняли участие в операции по спасению пассажиров автомобиля, который упал в Сену около парижского моста Йена. Об этом сообщают парижские СМИ со ссылкой спасательную службу Pompiers de Paris.

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Парижские спасатели получили вызов в 6.15 утра. Инцидент произошел около моста Йена, который соединяет Трокадеро и Эйфелеву башню. Обстоятельства падения автомобиля в реку пока не выяснены, но, по всей видимости, он ударился о столб заграждения у кромки воды.

#Intervention Véhicule tombé dans la Seine, Paris VII. Trois personnes en état critique extraites par les pompiers de Paris. Plus d'infos👉https://t.co/NoWlAz3kq5 pic.twitter.com/STZCWIQDHk — @PompiersParis (@PompiersParis) September 26, 2020

Один из пассажиров сумел выбраться из автомобиля самостоятельно. Трех других вытащили водолазы. По словам спасателей, у всех троих произошла «остановка сердца и дыхания». Они в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Имена и пол пострадавших не называются, по сообщению Le Parisien, это молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет.

По словам свидетелей, в автомобиле мог находиться пятый человек, но водолазам не удалось его найти.

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