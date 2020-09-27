В Париже и Марселе прошли акции против закрытия баров и ресторанов.

В воскресенье в Париже и Марселе прошли акции протеста владельцев баров и ресторанов. Их участники недовольны вводящимися с понедельника анти-коронавирусными мерами.

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«Мы не понимаем, как люди могут быть в большей безопасности в переполненном транспорте, чем в барах и ресторанах. И как вирус может быть безвредным до 21 часа 59 минут, а потом начнет убивать, начиная с 10 вечера», – заявил корреспонденту France-Presse один из основателей коллектива «Остаемся открытыми» Стефан Манигольд. Его участники организовали акцию перед Домом Инвалидов в Париже, протестуя против мер, которые вводятся с понедельника, 28 сентября, в столице Франции.

С понедельника в Париже работа баров и ресторанов должна заканчиваться в 22:00. Правда, рестораны, не продающие алкоголя без заказа блюд, могут продолжать работать. Однако участники коллектива «Остаемся открытыми» боятся, что вскоре анти-коронавирусные меры коснутся всех, как в Марселе.

В Марселе и соседнем городе Экс-ан-Прованс с 00:00 понедельника закрытию подлежат вообще все места общепита. Решение префектуры было встречено негодованием работников этой сферы, которые еще не успели поправить свои дела после весеннего карантина.

«У властей было 6 месяцев, чтобы подготовиться. Почему именно мы должны страдать от борьбы с коронавирусом?», – вопрошали многие участники акций. Как заявил агентству France-Presse один из них, владельцы баров и ресторанов потратили много денег, чтобы приспособиться к пост-карантинному периоду, а теперь им не дают возможности окупить сделанные вложения.

В Марселе и соседнем городе Экс-ан-Прованс с 00:00 понедельника закрытию подлежат все места общепита. REUTERS - NOEMIE OLIVE

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