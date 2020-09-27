Глава объединения врачей Франции предупредил о более быстром наступлении второй волны COVID-19

26 сентября в министерстве здравоохранения Франции сообщили о том, что в течение прошедших суток было выявлено еще 14 412 случаев инфицирования COVID-19

Вторая волна эпидемии COVID-19 во Франции наступает быстрее, чем предполагалось. Об этом глава национального объединения врачей Франции Патрик Буэ рассказал журналистам газеты Le journal du dimanche (JDD) в воскресенье, 27 сентября.

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По мнению Патрика Буэ, «если не будут предприняты изменения, через 3–4 недели Франция может столкнуться с общей эпидемией на своей территории на долгие осенние и зимние месяцы». Он также отметил, что система здравоохранения по-прежнему не полностью готова к подобному испытанию.

Буэ выразил сожаление в связи с тем, что, по его словам, по итогам первой волны не были сделаны необходимые выводы и не были предприняты организационные изменения в системе здравоохранения. «Медработники, совершившие весной чудо (замедлив эпидемию — RFI), не смогут вновь исправить структурные упущения», — заявил глава объединения врачей.

В том же интервью Патрик Буэ отметил, что перспектива роста случаев заражения COVID-19 после периода летних каникул и отпусков была очевидна, и министерству здравоохранения по итогам первого периода пандемии следовало провести ряд встреч с теми, кто оказался на передовой санитарного кризиса, чтобы скорректировать общую стратегию.

В воскресенье, 27 сентября, министр здравоохранения Франции Оливье Веран высказался против повторного введения общего карантина в стране, несмотря на рост количества случаев заражения. Об этом он заявил в эфире радиостанции LCI. Он также отметил, что на данный момент вирус распространяется более медленно, а в больницах достаточное количество свободных коек, чтобы принять больных коронавирусной инфекцией.

В субботу, 26 сентября, в министерстве здравоохранения сообщили о том, что в течение прошедших суток было выявлено еще 14 412 случаев инфицирования COVID-19, 39 человек скончались от последствий заражения. Ранее, среду, 23 сентября, власти Франции объявили о введении новых мер противодействия эпидемии COVID-19 в стране в связи с ростом количества случаев заражения.

В России

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в России в воскресенье, 27 сентября, сообщили о том, что за истекшие сутки было зафиксировано еще 7 867 случаев в 83 регионах, 99 пациентов скончались. По информации оперштаба, за все время наблюдения в России было выявлено 1 151 438 случаев COVID-19, 20 324 человека скончались.

25 сентября мэр Москвы Сергей Собянин попросил людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями не выходить из дома «без особой необходимости».

По подсчетам специалистов университета Джонса Хопкинса, во всем мире с начала пандемии было выявлено 32 873 748 случаев заражения.

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