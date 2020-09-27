Эмманюэль Макрон в интервью JDD: «Ясно, что Лукашенко должен уйти»

По словам Макрона, происходящее в Беларуси является «кризисом авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и удерживается силой».

Французская газета Le journal du dimanche (JDD) в воскресенье, 27 сентября, опубликовала интервью с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В нем французский лидер прокомментировал ситуацию в Беларуси.

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По словам Макрона, происходящее в Беларуси является «кризисом авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и удерживается силой». «Ясно, что Лукашенко должен уйти», — заявил Макрон.

Интервью французского президента опубликовано накануне его трехдневного визита в Латвию и Литву. Ожидается, что Макрон прибудет в страны Балтии в понедельник, 28 сентября. Этот визит станет первой с 2001 года поездкой французского лидера в Литву и Латвию в двустороннем формате. Последний раз, почти двадцать лет назад, в Вильнюс и Ригу приезжал Жак Ширак.

В официальной программе визита Макрона — переговоры с президентом Литвы Гитанасом Науседой, президентом и премьер-министром Латвии Эгилсом Левитсом и Кришьянисом Кариньшом. В ходе поездки в Литву французского президента также ждут дебаты со студентами Вильнюсского университета и встреча с представителями местной интеллигенции и гражданского общества. Не исключено, что в Вильнюсе Эмманюэль Макрон может встретиться с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. В четверг, 24 сентября, Тихановская заявила газете Le Figaro о своей надежде на то, что президент Франции поспособствует выходу Беларуси из кризиса.

В интервью JDD президент Франции также напомнил, что 14 сентября беседовал по телефону с президентом России Владимиром Путиным. В ходе этого разговора Макрон призвал российского коллегу повлиять на Лукашенко, чтобы он освободил политических заключенных и признал истинные результаты президентских выборов. В тот же день Путин принимал Александра Лукашенко в Сочи, однако, как заметил Макрон, позитивной динамики со стороны Минска после этой встречи пока не наблюдается.

Также французский лидер отметил, что впечатлен смелостью белорусов, которые продолжают выходить на протестные акции каждые выходные, несмотря на риск. В особенности, по словам Макрона, вызывают восхищение белорусские женщины, каждую субботу проводящие так называемый «Женский марш» против фальсификации результатов президентских выборов. В субботу, 26 сентября, также прошел марш. Накануне телеграм-канал NEXTA live опубликовал призыв провести его «как репетицию инаугурации в честь вступления в должность президента Светланы Тихановской». Сообщалось о задержаниях.

В воскресенье, 27 сентября, в Беларуси проходит 50-й день протестов против фальсификации результатов президентских выборов. Портал TUT.by сообщает о том, что у Дворца независимости в Минске была замечена военная техника. В телеграм-канале «Пул первой» было опубликовано обращение Светланы Тихановской, в котором она заявила о гордости за белорусский народ. «Демократия — это власть народа. А целый народ сильнее одного человека, ведь народ борется за свои права, свое будущее и будущее своих детей. Нас миллионы, и мы готовы нести ответственность за свои решения», — сказала Тихановская.

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