Тихановская призвала Макрона выступить посредником в урегулировании кризиса в Беларуси

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в понедельник, 28 сентября, вновь обратилась к президенту Франции Эмманюэлю Макрону с просьбой выступить посредником для урегулирования ситуации в Беларуси.

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Слова Тихановской цитирует агентство France-Presse. Она заявила, что посредничество необходимо для того, чтобы избежать кровопролития, и Эмманюэль Макрон мог бы стать медиатором и повлиять в том числе на президента Владимира Путина, «с которым у него хорошие отношения», с тем, чтобы он в свою очередь задействовал свое влияние на официальный Минск.

В воскресенье, 27 сентября, газета Le journal du dimanche (JDD) опубликовала интервью с президентом Франции. В нем Макрон дал оценку происходящему в Беларуси, а также напомнил, что 14 сентября беседовал по телефону с президентом России. В ходе этого разговора Макрон призвал российского коллегу повлиять на Александра Лукашенко, чтобы он освободил политических заключенных и признал истинные результаты президентских выборов. В тот же день Путин принимал Александра Лукашенко в Сочи, однако, как заметил Макрон в интервью, позитивной динамики со стороны Минска после этой встречи пока не наблюдается.

В том же интервью французский лидер заявил, что происходящее в Беларуси является «кризисом авторитарной власти, которая не может принять логику демократии и удерживается силой». «Ясно, что Лукашенко должен уйти», — заявил Макрон.

В понедельник, 28 сентября, Александр Лукашенко ответил французскому коллеге. Он порекомендовал Эмманюэлю Макрону сконцентрироваться на решении внутренних проблем своей страны, назвав президента Франции «незрелым политиком». Заявление Лукашенко приводит телеграм-канал «Пул первого».

28 сентября Эмманюэль Макрон начинает визит в страны Балтии. Это первая с 2001 года поездка французского лидера в Литву и Латвию в двустороннем формате. Последний раз, почти двадцать лет назад, в Вильнюс и Ригу приезжал Жак Ширак. AFP сообщает, что Светлана Тихановская просила о встрече с французским президентом. В администрации Макрона не исключают возможность этой встречи.

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