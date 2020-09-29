«Он знает о ситуации в Беларуси все до мелочей»: Тихановская рассказала RFI о встрече с Макроном

Во вторник, 29 сентября, лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская встретилась с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. После переговоров французский лидер заявил, что готов сделать «все возможное» для того, чтобы поддержать народ Беларуси. В интервью RFI Светлана Тихановская рассказала о встрече с Макроном и анонсировала переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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«Вы знаете, встреча прошла очень хорошо и тепло. Я поняла, что Макрон очень хорошо осведомлен о ситуации в Беларуси, знает всю ситуацию до мелочей. Мы очень благодарны Франции за оказанную поддержку — за то, что они поддерживают индивидуальные санкции против тех, кто был вовлечен в эти зверства после выборов», — сказала Светлана Тихановская в интервью RFI сразу после встречи с французским президентом.

«Макрон уверен, что честные и свободные выборы, за которые мы так ратуем, должны быть проведены в ближайшее время. Потому что, как он сам выразился, слишком много людей страдает. Было видно, что Макрон переживает за то, что говорит, переживает за людей», — заявила Тихановская.

«Видны его искренние чувства по поводу ситуации в Беларуси», — отметила лидер белорусской оппозиции. «Наряду с другими странами Франция готова выступать медиатором. И Макрон как сильный лидер был бы необходим. Он согласился с тем, что лучшей площадкой для медиации будет ОБСЕ. Он готов поддержать любые наши начинания».

Тихановская подтвердила, что Макрон готов обсуждать ситуацию в Беларуси с Владимиром Путиным. Она сказала, что для белорусской оппозиции «очень важно» общение с российскими властями.

На вопрос RFI о том, не боится ли Светлана Тихановская обвинений в слишком тесных связях с европейскими странами после встречи с Макроном, политик ответила, что Лукашенко уже называл ее «марионеткой Чехии, США и кого только не было».

«Если Лукашенко хотел бы узнать, кто на самом деле является причиной демонстраций, все, что нужно сделать — это подойти к зеркалу», — сказала Тихановская.

Тихановская поддержала диалог с Москвой

«Возможно, нам нужно сейчас предпринять больше сил для диалога с Россией, чтобы общение с лидерами других стран не воспринималось негативно», — отметила Тихановская, вновь подчеркнув, что готова к разговору с Россией. Она добавила, что пока что официальные лица из Москвы с ней не связывались. «Почему — вопрос сложный. Истинные мотивы мы не поймем, можно предполагать. Лучше не озвучивать, чтобы не ошибиться».

По мнению Светланы Тихановской, сейчас действия России в Беларуси можно назвать вмешательством во внутренние дела страны. «Журналисты, которых пригласили из России (работать на государственное ТВ по приглашению властей страны — RFI), оккупировали телевидение. Пропагандистское телевидение — большой удар для людей. Белорусов готовы заменять россиянами, недоброжелательно относящимися к нашим правам».

«Кредит (на полтора миллиарда долларов, выданный Россией Минску) — не для Беларуси, не для нужд людей. Он в первую очередь на нужды ОМОНа и полиции, которая будет этот народ избивать и уничтожать», — сказала Тихановская.

Полностью интервью со Светланой Тихановской смотрите на канале RFI в YouTube и на странице RFI в Facebook.

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