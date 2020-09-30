«Взрыва в Париже» не было: префектура полиции успокоила горожан

В среду, 30 сентября, около полудня в Париже раздался звук мощного взрыва, который был слышен в городе и пригородах. В полицию стало поступать много звонков с вопросами взволнованных людей, некоторые СМИ поспешили сообщить о взрыве. Вскоре префектура полиции Парижа разъяснила ситуацию, заявив, что речь идет о звуке самолета, прошедшего сквозь «звуковой барьер».

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«Очень громкий шум был слышен в Париже и в парижском регионе. Взрыва не было, это был истребитель, который прошел сквозь звуковой барьер. Не загромождайте телефонные линии экстренных служб!» — говорится в сообщении, которое префектура полиции Парижа опубликовала через несколько минут после инцидента.

Un bruit très important à été entendu à Paris et en région parisienne. Il n'y a pas d'explosion, il s'agit d'un avion de chasse qui a franchi le mur du son.

N'encombrez pas les lignes de secours ! — Préfecture de Police (@prefpolice) September 30, 2020

Вскоре после этого журналистка TF1 процитировала реакцию министра обороны Франции Флоранс Парли, которая находится вместе с президентом Макроном с визитом в Латвии. «Во время операции по перехвату самолет преодолел звуковой барьер, — процитировала журналистка госпожу Парли. — Этот тип миссии выполняется, когда самолет добровольно или недобровольно входит в регламентированное воздушное пространство».

«Министерство обороны уточняет, что «Rafale» из оперативного штаба Сен-Дизье (…) для оказания помощи самолету в случае потери контакта получил разрешение преодолеть звуковой барьер, чтобы добраться до самолета, находящегося в затруднительном положении», -- добавила журналистка.

Le ministère des armées précise qu'un « Rafale de la permanence opérationnelle de Saint-Dizier en intervention réelle pour porter assistance à un aéronef en perte de contact a été autorisé à passer le mur du son pour rejoindre l'appareil en difficulté» via @agindre@LCI @TF1LeJT https://t.co/Fp8E60L7TI — Alison TASSIN (@AlisonTassin) September 30, 2020

Газета Le Figaro уточняет, со ссылкой на ВВС Франции, что через несколько минут после сверхзвукового пролета истребителя, связь с 50-местным пассажирским самолетом «Embraer 145», не выходившим ранее на контакт, была восстановлена.

Газета также опубликовала видео, демонстрирующее реакцию игроков проходящего сейчас в Париже теннисного турнира Roland Garros на звук взрыва.

Напомним, на минувшей неделе в Париже, у здания, где ранее находилась редакция Charlie Hebdo, произошел теракт.

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