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«Взрыва в Париже» не было: префектура полиции успокоила горожан

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Мощный хлопок услышали в среду, 30 сентября, жители Парижа и ближайших пригородов.
Мощный хлопок услышали в среду, 30 сентября, жители Парижа и ближайших пригородов. AP - Francois Mori
RFI
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В среду, 30 сентября, около полудня в Париже раздался звук мощного взрыва, который был слышен в городе и пригородах. В полицию стало поступать много звонков с вопросами взволнованных людей, некоторые СМИ поспешили сообщить о взрыве. Вскоре префектура полиции Парижа разъяснила ситуацию, заявив, что речь идет о звуке самолета, прошедшего сквозь «звуковой барьер».

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«Очень громкий шум был слышен в Париже и в парижском регионе. Взрыва не было, это был истребитель, который прошел сквозь звуковой барьер. Не загромождайте телефонные линии экстренных служб!» — говорится в сообщении, которое префектура полиции Парижа опубликовала через несколько минут после инцидента.

Вскоре после этого журналистка TF1 процитировала реакцию министра обороны Франции Флоранс Парли, которая находится вместе с президентом Макроном с визитом в Латвии. «Во время операции по перехвату самолет преодолел звуковой барьер, — процитировала журналистка госпожу Парли. — Этот тип миссии выполняется, когда самолет добровольно или недобровольно входит в регламентированное воздушное пространство».

«Министерство обороны уточняет, что «Rafale» из оперативного штаба Сен-Дизье (…) для оказания помощи самолету в случае потери контакта получил разрешение преодолеть звуковой барьер, чтобы добраться до самолета, находящегося в затруднительном положении», -- добавила журналистка.

Газета Le Figaro уточняет, со ссылкой на ВВС Франции, что через несколько минут после сверхзвукового пролета истребителя, связь с 50-местным пассажирским самолетом «Embraer 145», не выходившим ранее на контакт, была восстановлена.

Газета также опубликовала видео, демонстрирующее реакцию игроков проходящего сейчас в Париже теннисного турнира Roland Garros на звук взрыва.

Напомним, на минувшей неделе в Париже, у здания, где ранее находилась редакция Charlie Hebdo, произошел теракт.

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