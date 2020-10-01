Макрон: Париж располагает сведениями о переброске в Карабах боевиков из Сирии

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж располагает сведениями о переброске в Нагорный Карабах боевиков из Сирии.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж располагает сведениями о переброске в Нагорный Карабах боевиков из Сирии. Об этом он заявил в четверг, 1 октября, в Брюсселе, куда прибыл для участия в саммите ЕС.

Реклама Читать далее

«Сегодня мы располагаем информацией, которая точно указывает на то, что боевики сирийских джихадистских группировок покинули театр военных действий, чтобы через Газиантеп присоединиться к вооруженным действиям в Верхнем Карабахе», — сказал французский лидер. Верхний Карабах — официальное французское название непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Макрон также отметил, что для ударов, нанесенных со стороны Азербайджана в воскресенье, 27 сентября, не было никаких оснований.

О переброске боевиков незаконных вооруженных формирований из Ливии и Сирии в зону нагорно-крабахского конфликта 30 сентября заявляли и в России. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте министерства иностранных дел РФ.

По словам Эмманюэля Макрона, переброска боевиков — «очень серьезный новый факт, который также меняет расклад» сил в конфликте. Французский президент подчеркнул, что договорился с президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным о полном обмене информацией по поводу переброски наемников. Напомним, Франция, Россия и США являются странами-сопредседателями Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху. Группа была создана в 1992 году для совместного поиска путей мирного урегулирования Карабахского конфликта.

Ранее 1 октября президенты США, Франции и России выпустили совместное заявление о ситуации в Нагорном Карабахе. Они «самым решительным образом осудили эскалацию насилия <…> на линии соприкосновения в зоне Нагорно-Карабахского конфликта» и призвали стороны «к немедленному прекращению боевых действий».

В свою очередь турецкий президент Реджеп Эрдоган осудил это заявление. «С учетом того, что США, Россия и Франция почти 30 лет пренебрегали проблемой, недопустимо, чтобы они принимали участие в поиске решения по прекращению огня»,— передает слова господина Эрдогана агентство Reuters. Турецкий президент также снова заявил, что боевые действия могут быть прекращены только после того, как «армянские оккупанты» покинут территорию Нагорного Карабаха.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться