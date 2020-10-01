Французские ученые нашли многообещающую молекулу для лечения COVID-19

Специалисты Института Пастера в Лилле выделили молекулу, которая в ходе лабораторных тестов показала эффективность против коронавирусной инфекции на клетках легких человека. Если исследования на пациентах окажутся успешными, французские ученые обещают лекарство от COVID-19 в начале 2021 года. Процесс может ускорить то, что молекула содержится в уже одобренном для продажи медикаменте. Об этом сообщается на сайте Института Пастера.

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Две тысячи «молекул-кандидатов»

В начале эпидемии Институт Пастера в Лилле сформировал специальную команду из 30 исследователей (Task Force COVID-19), которые занимались поиском лекарства от COVID-19. В проекте участвовал местный стартап Apteeus, специализирующийся на изучении известных медикаментов для новых терапевтических целей. Предварительный отбор прошли две тысячи молекул, из которых в итоге выбрали одну, которая продемонстрировала «особую эффективность» против коронавируса.

Как утверждают лилльские ученые, это вещество снижает у инфицированных вирусную нагрузку и, следовательно, риск дальнейших заражений. Кроме того, молекула предотвращает размножение вируса в легких и дыхательных путях, поэтому способна помешать переходу COVID-19 в тяжелую стадию.

«Мы показали in vitro (в лаборатории), что молекула, содержащаяся в активном веществе существующего лекарства, эффективна против коронавируса. Мы протестировали ее на клетках легких человека, и результаты оказались многообещающими», — говорит директор по научной работе Института Пастера в Лилле профессор Бенуа Депре в интервью изданию La Voix du Nord.

Лекарство от COVID-19 в начале 2021 года?

По словам профессора Депре, поскольку эта молекула входит в состав уже одобренного лекарства и разрешена к применению на людях, ученые из Лилля «могут продвигаться очень быстро». Они надеются уже в этом году перейти к клиническим исследованиям, чтобы доказать эффективность вещества на пациентах с коронавирусной инфекцией. В случае успеха исследований на людях лекарство от COVID-19 может появится уже в начале 2021 года.

Название молекулы держится в секрете. Запасы медикамента ограничены, а специалистам в Лилле нужны резервы для разных этапов клинических исследований. Они хотят избежать ажиотажа и конкуренции с другими исследовательскими центрами. Известно лишь, что лекарство производится «маленькой европейской лабораторией» и изначально предназначено для других терапевтических целей.

«Мы доказали, что его активное вещество убивает вирус в концентрации в 30 раз ниже базовой дозы, изначально предлагающейся (для лечения другого заболевания — RFI)», — говорит Бенуа Депре. По его словам, вещество не вызывает или почти не вызывает побочных эффектов. Медикамент не взаимодействует с другими лекарствами и прост в применении. Для его приема не требуется ни укола, ни помощи медперсонала.

В данный момент Институт Пастера в Лилле ищет пять миллионов евро для организации разных этапов клинических исследований. По словам профессора Депре, найденная молекула пока единственная, которая может быть использована с самого начала заболевания. «Эпидемия все на том же уровне, что в марте, мы ведем позиционную войну. Эта молекула могла бы изменить расстановку сил», — надеется Бенуа Депре.

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