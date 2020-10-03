Во время урагана «Алекс» во Франции пропали не менее восьми человек

Не менее восьми человек пропали во французском департаменте Приморские Альпы во время урагана «Алекс», в ночь со 2 на 3 октября. Ожидается, что в субботу, 3 октября, в столицу департамента Ниццу прибудут премьер-министр Франции Жан Кастекс и глава МВД Жеральд Дарманен.

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В ночь со 2 на 3 октября ураган «Алекс» оставил без электричества 30 тысяч домов во всей Франции. Наиболее сильно пострадал департамент Приморские Альпы, где из-за оползней несколько деревень оказались в изоляции, а часть домов была разрушена или затоплена.

Глава метеорологической службы Predict de Météo France Аликс Руманьак заявил, что за десять часов в департаменте выпала годичная норма осадков. Его слова приводит France info. 2 октября в Приморских Альпах был введен красный уровень опасности в связи с ураганом «Алекс». Эксперты предупреждали о ливнях и риске затопления.

Dans cette maison de Roquebilliere, un couple de personnes âgées que nous aurons vu nous faire des signes jusqu’au bout, à l’aide d’une petite lampe. Peu après cette vidéo leur maison a été emportée avec eux dans la Vésubie en furie. Une catastrophe #Alex06 pic.twitter.com/e61QC3Sfor — Grégory Leclerc (@GregLeclerc) October 2, 2020

3 октября метеорологические службы объявили о том, что, несмотря на менее обильные осадки, в департаменте все еще действует оранжевый уровень опасности. По информации агентства France-Presse, службы спасения продолжают поиски восьми человек, пропавших во время ненастья. В числе пропавших — один жандарм и двое сотрудников служб спасения. Также сообщается о том, что еще три человека могли предположительно пропасть во время урагана, однако эта информация проверяется. Для поисков в регионе мобилизованы более 600 спасателей.

Вечером 2 октября МВД Франции провело экстренное совещание с руководством Приморских Альп, по итогам которого было принято решение выслать в департамент 4 дополнительных вертолета для эвакуации и поисков.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 3 октября в твиттере выразил соболезнования пострадавшим во время урагана, поблагодарил сотрудников спасательных служб и заверил власти Приморских Альп в поддержке.

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