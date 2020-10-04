Во Франции выявили еще около 17 тысяч случаев заражения COVID-19

По данным министерства здравоохранения Франции, во всей стране госпитализированы 6 740 человек, а в реанимациях находятся 1 289 пациентов с COVID-19

Во Франции в течение суток было выявлено еще 16 972 случая заражения COVID-19. Об этом вечером в субботу, 3 октября, сообщили в министерстве здравоохранения страны. В прошлый раз более 16 тысяч случаев инфицирования были зафиксированы 24 сентября.

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В министерстве такие данные объясняют более широко проводящимся тестированием на коронавирусную инфекцию и подчеркивают, что количество госпитализаций при этом остается относительно стабильным. По данным ведомства, во всей стране госпитализированы 6 740 человек, а в реанимациях находятся 1 289 пациентов с COVID-19, 13 из которых поступили в течение прошедших суток. При этом, как уточняет агентство France-Presse, во всей Франции реанимации могут одновременно принять 5 тысяч пациентов.

Сообщается, что еще 49 человек скончались от последствий заражения. Таким образом, за все время наблюдения во Франции пандемия унесла жизни 32 198 человек.

В министерстве заявили, что продолжают проверку 1 294 очагов коронавирусной инфекции в стране, 255 из них — в домах престарелых.

В России оперативный штаб по борьбе с распространением вируса утром 4 октября сообщил о выявлении 10 499 новых случаев заражения и о 107 летальных исходах, зарегистрированных за прошедшие 24 часа. 3 327 случаев были выявлены в Москве — впервые с середины мая в столице России констатировали более 3 тысяч случаев инфицирования. За весь период пандемии в стране зафиксирован 1 215 001 случай COVID-19.

В Испании жители Мадрида и еще нескольких коммун вблизи столицы с субботы 3 октября должны ограничивать свои передвижения и не покидать без острой необходимости свои коммуны. Уважительными причинами для более дальних перемещений является работа, учеба или посещение врача. При этом разрешается свободно перемещаться внутри своего города или коммуны.

В Германии, в городе Констанц на Боденском озере противники санитарных ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19, 3 октября провели акцию, встав в «живую цепь» в знак несогласия с ограничениями. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель обращалась к гражданам с призывом ответственно подойти к соблюдению всех ограничений, чтобы избежать ухудшения санитарного положения и нового локдауна.

По информации специалистов университета Джонса Хопкинса, во всем мире с начала пандемии было выявлено 34 924 564 эпизодов COVID-19.

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