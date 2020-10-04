В Париже от последствий Covid-19 скончался модельер Кензо Такада

Известный японский модельер Кензо Такада, создатель основатель дома прет-а-порте Kenzo, скончался от последствий Covid-19 в возрасте 81 года. Об этом в воскресенье, 4 октября, пресс-служба K3 — нового бренда дизайнера, представленного в начале 2020 года.

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«Кензо Такада скончался в воскресенье, 4 октября 2020 года, в Американском госпитале в Нейи-сюр-Сен в результате Covid-19», — говорится в коммюнике. Сообщение пришло в тот момент, когда в Париже проходит Неделя моды.

Кензо Такада родился 27 февраля 1939 года в Химэдзи на острове Хонсю. С 1965 года он жил в Париже. В июне 2016 года, вручая Кензо Такада орден Почетного легиона, председатель Конституционного Совета Лоран Фабиус назвал его «самым парижским из японских модельеров».

«Когда я уехал из Японии в 1964 году, я думал, что еду во Францию на шесть месяцев. Но я счастлив, что пятьдесят лет спустя моя поездка все еще не закончилась», — говорил Кензо Такада в интервью несколько лет назад.

В 1993 году он продал свою марку концерну LVMH, но и после этого продолжал сотрудничество с маркой, носящей его имя, а весной 2020 года создал новый бренд К3.

«Со своей широкой улыбкой и вечно смеющимися глазами в круглых очках Кензо Такада олицетворял радость жизни. Со временем радость жизни даже стала его главной творческой темой, в результате чего возникло сочетание — и даже слияние — цветов, узоров, анималистических, цветочных, и геометрических, которые сделали его стиль таким индивидуальным», — говорится в коммюнике.

Immense tristesse d’appendre la disparition de Kenzo. Quel créateur ! Il avait donné à la couleur et à la lumière toute leur place dans la mode. Paris pleure aujourd’hui un de ses fils. Pensées à sa famille, ses proches et toutes celles et ceux qui l’ont aimé. https://t.co/Im2WtVoTZE — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) October 4, 2020

«Он дал цвету и свету место в моде. Париж оплакивает сегодня одного из своих сыновей», — написала в твиттере мэр Парижа Анн Идальго, выражая свою печаль и соболезнования близким Кензо Такада.

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