В Парижской опере разгорелась дискуссия о расовой дискриминации

В Парижской опере впервые в ее трехсотлетней истории встал вопрос о расовой дискриминации. Генеральный директор оперного театра Александр Неф назначил комиссию из двух человек, которая должна составить отчет к 15 декабря 2020 года.

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Миссия поручена Констанс Ривьер, генеральному секретарю организации Défenseur des droits, и историку Папу Ндиайе. Это решение было принято в ответ на публикацию на сайте Sceneweb манифеста «Расовый вопрос в Парижской опере», который подписали около 400 сотрудников театра. Ранее пятеро членов балетного коллектива опубликовали фотографии в инстаграме с хештегом #blackdancersmatter (по аналогии с лозунгом «Black Lives Matter» в США).

Основные свидетельства дискриминации исходят из парижского балета, где танцоры на условиях анонимности описывают расовые оскорбления как «центральный элемент повседневной дискриминации». Балерины, в частности, жалуются, что очень часто во время упражнений их просят не выгибаться «как негритянки». А танцовщики азиатского происхождения рассказывают, что балетмейстеры не называют их по именам, считая их «слишком сложными», и обращаются к ним просто «эй, китаец!» или «эй, кореец!».

Помимо бытового расизма одной из существенных проблем является доступ к ключевым ролям репертуара. Александр Неф попросил экспертов внимательно рассмотреть вопрос о так называемом «белом балете», то есть о балете, требующем от балетной труппы одинаковой внешности. В свое время Бенжамен Мильпье, ушедший в 2016 году в отставку с поста директора парижской Гранд-Опера, жаловался, что он слышал высказывания типа «мы не принимаем темнокожих танцовщиков в балетную труппу, так как это нарушает целостность впечатления» — принцип, от которого давно отказались англо-саксонские страны.

Танцовщиков поддерживает ассоциация Décoloniser les arts, которая выступает за закрепление запрета оскорблений по расовому признаку в законе. «Подобная дискуссия в Парижской опере, которая является форпостом традиционных клише XIX века — это очень положительный знак», — говорит президент этой ассоциации Франсуа Верже.

Приветствуя «смелость» коллектива, Александр Неф заверил, что обращение к подобному вопросу — это не «необходимость следовать модной теме». «Если вы хотите оставаться частью общества, вы не можете стоять на месте и отказываться развиваться», — заявил он.

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