Глава МВД Франции поддержал план борьбы с «исламистским сепаратизмом»

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен поддержал план борьбы с «исламистским сепаратизмом», озвученный 2 октября президентом Эмманюэлем Макроном. В интервью газете Le Journal du Dimanche, опубликованном в воскресенье, 4 октября, Дарманен назвал его «важным шагом для Республики».

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В пятницу, 2 октября, президент Франции Эмманюэль Макрон озвучил ряд предложений по «борьбе с исламистским сепаратизмом». Соответствующий закон должен быть готов к декабрю, но уже сейчас французский лидер представил его основные контуры. По словам Макрона, в основе противодействия этому явлению должны лежать два главных принципа — ужесточение подхода государственных органов к любым проявлениям «исламистского сепаратизма» и предоставление тем, кто сейчас остается «в стороне» от «республиканских ценностей», новых образовательных возможностей в рамках государственной школы. В частности, Макрон пообещал улучшить ситуацию с преподаванием арабского языка в школах, «а также многих других».

Глава МВД Дарманен поддержал эту инициативу, отметив, что следует сделать изучение арабского максимально светским и «республиканским». Он заявил, что на данном этапе дети родителей арабского происхождения чаще всего изучают язык в мечетях, что не в полной мере способствует светскому характеру образования. Дарманен также подчеркнул, что проект закона, предварительно представленный Макроном, призван в первую очередь поддержать светские принципы общества, а не атаковать или ограничивать какую-либо религию.

В интервью JDD Дарманен также упомянул пересмотр юридического статуса некоторых культурных и религиозных ассоциаций с тем, чтобы сделать их работу более прозрачной. Кроме того, министр заявил, что в префектурах смогут проверять наличие у руководителей таких ассоциаций судимостей за терроризм и радикализацию. Ранее у префектов такой возможности не было.

Также в воскресенье, 4 октября, глава МВД дал интервью радиостанции Europe 1, в котором также одобрительно высказался о плане борьбы с «исламистским сепаратизмом». Дарманен заявил, что «радикальный исламизм, который ни в коем случае нельзя путать и смешивать с мусульманской верой», представляет опасность, однако до сих пор все предложения по противодействию этому явлению были «либо слишком наивными (и озвучивались главным образом левыми силами), либо слишком суровыми, если не радикальными (как предлагают правые)».

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