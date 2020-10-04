Новая Каледония во второй раз выбрала Францию

4 октября в Новой Каледонии прошел второй референдум по вопросу о независимости от Франции.

В воскресенье, 4 октября, в Новой Каледонии состоялся второй референдум по вопросу о независимости от Франции. По результатам референдума жители Новой Каледонии вновь предпочли остаться в составе Франции: «нет» независимости сказали 53,26% жителей тихоокеанского архипелага. Голосование было отмечено исторической явкой в 85,64%.

Реклама Читать далее

Эммануэль Макрон во время торжественного обращения из Елисейского дворца заявил, что он приветствует этот результат «с глубоким чувством признания» и «смирения». «Сегодня мы знаем, что находимся на перепутье. У нас впереди два года, чтобы начать диалог и представить себе будущее, причем речь идет не только об институционном будущем», — подчеркнул президент Франции. Ранее французское правительство не высказывало своих предпочтений, так как оно является гарантом независимости референдума.

Напомним, что первый референдум состоялся 4 ноября 2018 года. Тогда 56,7% жителей архипелага проголосовали за сохранение Новой Каледонии в составе Франции. Явка тогда составила 81%.

Результаты показывают, что сторонники независимости проиграли, но добились определенного прогресса. Это дает им надежду на победу на третьем референдуме, который по Нумейскому соглашению 1998 года может быть организован в 2022 году.

«Я не удовлетворен тенденцией, которая наблюдается сегодня вечером. Эта тенденция в очередной раз подчеркивает глубокий раскол, разделяющий каледонское общество по фундаментальному вопросу о независимости», — заявил президент правительства Новой Каледонии Тьерри Санта.

Этот референдум, как и первый, является частью процесса деколонизации, начатого в 1988 году Матиньонскими соглашениями, подписанными между сторонниками независимости Новой Каледонии и лоялистами, выступавшими за сохранение архипелага в составе Пятой Республики.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться