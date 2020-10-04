176 французских политиков призвали власти Франции поддержать Армению в конфликте в Нагорном Карабахе

Группа французских политиков вместе с представителями Координационного совета армянских организаций Франции обратилась к правительству с призывом пересмотреть свою нейтральную позицию по вопросу конфликта в Нагорном Карабахе и поддержать Армению. Обращение было опубликовано в воскресенье, 4 октября, в Le Journal du dimanche. Его подписали 176 человек.

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Среди подписавших обращение — бывший премьер-министр Бернар Казнев, депутат Европарламента Сильви Гийом, мэр Парижа Анн Идальго, глава региона Иль-де-Франс Валери Пекресс, мэр Марселя Мишель Рубиола, мэр Ниццы Кристиан Эстрози и многие другие политики, занимающие или занимавшие ранее выборные должности.

По мнению подписавших обращение, Франции следует пересмотреть свою нейтральную позицию по вопросу происходящего в Нагорном Карабахе в виду «азербайджанской агрессии в отношении армян». В публикации JDD говорится, что еще «с 12 июля и в течение нескольких дней азербайджанская армия уже атаковала не Нагорный Карабах, а Армению, границы которой единогласно признаны международным сообществом. <…> Эта атака — непозволительная агрессия в отношении дружественной Франции страны, перед которой мы несем историческую и всеобщую ответственность в связи с геноцидом ее народа в 1915 году». Слишком нейтральная, по мнению авторов обращения, позиция Франции является «совершенно не подходящей» в контексте происходящего в регионе. Авторы обращения также осудили роль Турции, которая «подогревает конфликт воинственными заявлениями о поддержке Азербайджану» и переброской наемников.

Подписавшие обращение призвали Францию «решительно осудить азербайджанскую агрессию и потребовать немедленного прекращения насилия со стороны Азербайджана», а также пригрозить полным признанием статуса Нагорного Карабаха.

В субботу, 3 октября, премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с обращением к нации в связи с военными действиями в Нагорном Карабахе и заявил, что целью Азербайджана и Турции является продолжение политики геноцида армян.

1 октября три страны-сопредседательницы Минской группы ОБСЕ — США, Россия и Франция — призвали к немедленному прекращению боевых действий и возобновлению переговоров по существу урегулирования. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил это заявление и заявил, что прекращение огня может наступить только после того, как «армянские оккупанты» покинут территорию Нагорного Карабаха.

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