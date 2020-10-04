COVID-19: во Франции рестораторы представили свои варианты ужесточения санитарных мер

В Марселе решение о закрытии баров и ресторанов было встречено волной негодования и манифестациями.

Французские рестораторы в воскресенье, 4 октября, представили список мер, которые, по их мнению, помогут избежать закрытия баров, кафе и ресторанов на фоне ухудшающейся санитарной обстановки.

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По мере того, как во Франции выявляют все больше случаев заражения COVID-19, перспектива закрытия ресторанов и баров становится все реальней. Эта временная мера уже действует в Марселе и Экс-ан-Провансе. В субботу, 3 октября, министр здравоохранения Оливье Веран призвал и парижан сократить посещения мест общественного питания. Пока во французской столице действует ограничение часов работы ресторанов — до 22:00.

Ожидается, что в понедельник, 5 октября, французские власти могут объявить о новых ограничительных мерах. За день до этого рестораторы представили свой список предложений, которые могут помочь избежать закрытия мест общепита, обеспечив при этом соблюдение необходимых санитарных предписаний.

Во-первых, рестораторы предлагают сделать обязательной оплату счета «на месте». Это означает, что передвигаться по ресторану будут лишь официанты, а посетитель в обязательном порядке должен будет рассчитываться за тем столом, где он сидел. Во-вторых, предлагается вывешивать на зданиях кафе и ресторанов информацию о том, какое количество посетителей он может обслужить при полном соблюдении санитарных мер. Также составители списка мер предлагают брать координаты посетителей, чтобы в случае необходимости с ними могли связаться представители санитарных организаций.

Агентство France-Presse передает, что рестораторы выступают против увеличения безопасной дистанции между столами. Сейчас она составляет один метр, что в среднем привело к сокращению количества посетителей на 35%. Увеличение дистанции до 1,5 метров приведет к тому, что рестораны смогут обслуживать лишь 40% своей обычной клиентуры.

Также рестораторы не согласны сокращать максимальное количество клиентов за одним столом до четырех человек. Сейчас ужинать вместе могут компании до десяти посетителей, и представители ресторанного бизнеса согласны уменьшить это число лишь до восьми клиентов за одним столом.

Решение о закрытии на две недели баров и ресторанов в Марселе было принято 28 сентября. Оно было встречено негодованием работников этой сферы, которые еще не успели поправить свои дела после весеннего карантина.

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