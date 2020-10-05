Префект Парижа объявил об «усиленных» санитарных мерах из-за COVID-19.

В рамках борьбы с эпидемией коронавируса со вторника, 6 октября, в Париже и его пригородах закроются бары. Будут также закрыты бассейны и запрещены конгрессы и профессиональные салоны.

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В понедельник, 5 октября, префект Парижа Дидье Лальман на пресс-конференции объявил о новых мерах санитарной безопасности из-за второй волны эпидемии коронавируса. Со вторника в столице и пригородах будут закрыты бары сроком на 15 дней. В течение того же периода не будут проводиться ярмарки, салоны и конгрессы.

В крупных коммерческих центрах будет ограничен вход покупателей с тем, чтобы «на каждого посетителя приходилось по 4 квадратных метра внутри магазина», объявил префект.

Также на период 15 дней закроются бассейны. При этом занятия для детей будут сохранены. Занятия спортом на открытых стадионах продолжатся, посещение спортивных мероприятий будет возможно только в случае, если число людей на стадионе не превышает 1000 человек. Если стадион вмещает меньше зрителей, то его посещение будет сокращено вдвое.

Все высшие учебные заведения должны заполнять учебные классы и лекционные залы только на 50%. Визиты в дома для престарелых ограничены и будут осуществляться только по записи.

Театры, кинозалы и музеи останутся открытыми, при этом их посещение возможно только при соблюдении строгих санитарных норм.

Выступившая вслед за префектом мэр Парижа Анн Идальго выразила надежду, что через две недели санитарная ситуация в столице улучшится. Она заявила, что сделает все возможное, чтобы «социальная, культурная и демократическая жизнь» в Париже продолжилась в течение ближайшего времени. Мэр также пообещала, что администрация будет помогать всем вынужденно закрытым предприятиям, чтобы избежать увольнений сотрудников.

Министр труда Франции Элизабет Борн призвала к переходу на работу в удаленном режиме всех предприятий, находящихся в «зонах повышенного риска» из-за коронавируса.

По сообщению Регионального агентства здравоохранения Иль-де-Франс, через две недели число больных COVID-19 в реанимации достигнет 50%. В настоящее время число таких больных составляет 36% от общего количества мест в реанимациях. «Это привело к тому, что ряд несрочных хирургических вмешательств был отложен», отметило ведомство.

По данным на вечер воскресенья, 4 октября, коэффициент позитивных тестов на коронавирус достиг 8,2%. Это в два раза больше, чем месяц назад.

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