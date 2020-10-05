Ураган «Алекс» привел к человеческим жертвам во Франции и Италии

Ураган «Алекс», обрушившийся на побережье Средиземного моря в ночь на 3 октября, привел к человеческим жертвам во Франции и Италии. Власти опасаются, что окончательное число жертв может возрасти: во Франции после урагана пропали без вести или не выходят на связь более 20 человек.

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В воскресенье днем спасатели обнаружили в реке Ройя тело французского пастуха, который накануне пропал в районе горного перевала Коль-де-Тенд, разделяющего Приморские и Лигурийские Альпы. Вечером того же дня в коммуне Сен-Мартен-Везюби на юге Франции в затонувшем автомобиле нашли тело мужчины. Ранее, в пятницу, в Бресте водитель скутера скончался, когда на него упало дерево. Тогда ураган «Алекс» бушевал севернее — в Бретани.

В Италии сообщали минимум о четырех погибших. По данным итальянских властей, речь может о тех, кто был унесен водами из Франции. Их личности пока не установлены.

В результате наводнений и оползней были разрушены многие дома, повреждены дороги и мосты на юге Франции и севере Италии. Ряд деревень оказались отрезанными от внешнего мира, сотни человек — в бедственном положении по обе стороны границы. По словам синоптиков, в пострадавшем регионе за 10 часов выпала почти годичная норма осадков.

В субботу пострадавший от урагана регион посетил премьер-министр Жан Кастекс. Он выразил опасения, что число погибших может возрасти. Восемь человек во Франции объявлены пропавшими без вести. Еще 13 человек не выходят на связь, но при этом нет уверенности — были ли они в местах, где прошел ураган.

Во Франции власти запустили процедуру, предполагающую выплаты местным жителей компенсаций ущерба. Ожидается, что в среду будет официально объявлено о природной катастрофе на юге страны.

В среду в департамент Приморские Альпы прибудет президент Франции Эмманюэль Макрон. «Мои мысли сейчас с жертвами урагана „Алекс“ и их близкими. Огромная благодарность спасателям, жандармам, полицейским и всем силам, задействованным на месте», — написал 3 октября Макрон у себя в твиттере. Он также заверил, что государство и местные власти окажут поддержку пострадавшим. «Вместе мы преодолеем это испытание», — добавил президент Франции.

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