Франция предоставила политическое убежище Мухтару Аблязову

Франция предоставила политическое убежище бывшему кахазстанскому банкиру и оппозиционеру Мухтару Аблязову. Об этом 5 октября сообщает в понедельник Le Monde, в распоряжении которой оказалось судебное решение, вынесенное 29 сентября.

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Убежища во Франции бывший глава БТА-банка Мухтар Аблязов добился в Национальном суде по вопросам права на убежище (Cour nationale du droit d’asile, CNDA). Туда казахстанский оппозиционер обратился после того, как в мае 2018 года получил отказ в Бюро по защите беженцев и апатридов (Office français de protection des réfugiés).

В своем решении по этому делу CNDA выразил сожаление в связи с попытками Казахстана оказать давление непосредственно на суд и заявил об «очевидных попытках внешних агентов повлиять на инстанции по предоставлению убежища».

В Казахстане настаивают, что Аблязов не может претендовать на защиту Франции. На родине экс-банкир заочно приговорен к пожизненному заключению по делу об убийстве. В Казахстане он также признан виновным в многомиллиардных хищениях в БТА-банке, которым он руководил. Сам Аблязов называет обвинения политически мотивированными.

В решении Национального суда по вопросам права на убежище говорится, что в Казахстане «распространена практика уголовного преследования оппозиционеров». «Политические мотивы, загрязняют различные процедуры и преследования по делам, возбужденным не только против заявителя (Мухатара Аблядова), но и против многих членов его семьи и его политического или профессионального окружения», — говорится в решении CNDA.

Отказ в экстрадиции в Россию

Мухтар Аблязов бежал из Казахстана после того, как против него было возбуждено дело в 2009 году. Его объявили в международный розыск по линии Интерпола. В 2013 году экс-банкира задержали во Франции. Его экстрадиции добивались Россия и Украина. Казахстан не имеет соглашения об экстрадиции с Францией. Во французской тюрьме он пробыл три года.

Аблязова освободили после того, как в декабре 2016 года Высший административный суд Франции (Госсовет) отменил подписанное экс-премьером Манюэлем Вальсом решение об экстрадиции Аблязова в Россию. Госсовет счел, что Аблязова преследуют в России в интересах Казахстана, и что власти Казахстана оказывали давление на Украину, чтобы эта страна также потребовала экстрадировать экс-банкира. В России Аблязова обвиняют в крупных хищениях.

Тактика «едва завуалированного экономического шантажа»

Как отмечает Le Monde, из-за ситуации с Аблязовым Франция и Казахстан обменивались многочисленными письмами, в том числе «на высшем государственном уровне», и Казахстан в этой переписке прибегал к тактике «едва завуалированного экономического шантажа».

В распоряжении издания отказалось письмо президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Елисейскому дворцу от 7 октября 2019 года. Там Токаев называет Аблязова «главой транснациональной криминальной группировки», просит Францию его задержать и передать казахстанским властям. И при этом подчеркивает, что объем торговли между двумя странами «за последние десять лет превысил 50 миллиардов долларов, а французские инвестиции в Казахстан составили 15,3 миллиарда».

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