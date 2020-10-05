COVID-19 во Франции: Париж объявлен зоной максимальной опасности. На фото: тест на коронавирус перед зданием мэрии Парижа.

В воскресенье французские власти объявили о новых ограничительных мерах, связанных с эпидемией коронавируса. В Париже, который с понедельника объявлен «зоной максимальной опасности», на ближайшие две недели вводятся особые правила работы баров и ресторанов.

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Начиная со вторника, 6 октября, в Париже и его пригородах будут действовать новые ограничительные меры, сообщает Le Figaro. Такое решение было принято правительством страны в воскресенье вечером, конкретные меры будут уточнены в понедельник в указе префектуры Парижа, где мэр столицы Анн Идальго должна провести пресс-конференцию.

Часть новых мер уже известна, сообщает Le Figaro. Так, в соответствии с новым протоколом санитарной безопасности, рестораны должны будут записывать координаты своих посетителей, чтобы в случае необходимости связаться с ними. Расстояние между столиками ресторанов должно составлять не менее полутора метров, оплата должна производиться только за столиком клиентов, а не у стойки. Все заведения общепита должны быть закрыты после 22:00.

Как указывает Le Figaro, эти ограничительные меры были предложены профсоюзами работников ресторанной отрасли и одобрены Высшим советом по охране здоровья при правительстве Франции. В случае необходимости власти могут продлить действие ограничений.

Остается неясен вопрос о кафе и барах, отмечает издание. По информации Le Figaro, они, скорее всего, будут закрыты со вторника на ближайшие 15 дней. Власти пошли на такой шаг через несколько дней после того, как были преодолены несколько пороговых показателей распространения эпидемии коронавируса: общий уровень заболеваемости COVID-19, уровень заболеваемости среди пожилых людей и занятость реанимационных коек в больницах пациентами с коронавирусом.

Статус «зона максимальной опасности» также накладывает ограничения на учебные заведения: школы, вузы и другие образовательные учреждения должны будут перевести половину своих учеников на дистанционное обучение, сообщает Le Figaro.

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